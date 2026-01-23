Τέσσερις ώρες κράτησε η συνάντηση Πούτιν με τους Γουίτκοφ-Κούσνερ: «Χωρίς λύση στο εδαφικό δεν θα υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη»
Σήμερα η συνέχεια στις διαπραγματεύσεις, στην τριμερή ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι
Πολύωρη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο πραγματοποιήσαν το βράδυ της Πέμπτης οι απεσταλμένοι του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενόψει νέας φάσης διαμεσολάβησης με τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, οι συνομιλίες στη Μόσχα κράτησαν περίπου τέσσερις ώρες και πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη τριμερών διαβουλεύσεων μεταξύ αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι. Η Ουάσινγκτον φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Κίεβο αναφορικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο και το πλάνο ευημερίας για τη μεταπολεμική Ουκρανία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εξασφαλίσει σαφή δέσμευση από τη ρωσική πλευρά, παρότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει απορρίψει ευθέως τις αμερικανικές προτάσεις.
Κεντρικό ζήτημα των επερχόμενων συνομιλιών αναμένεται να αποτελέσει ο έλεγχος των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, με πηγές να αναφέρουν ότι το εδαφικό θα βρεθεί στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι. Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να παραχωρηθεί ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς, θέση που, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση.
Στη συνάντηση στο Κρεμλίνο συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός και ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούενμπαουμ. Οι τρεις είχαν αναχωρήσει από το Νταβός με προορισμό τη Μόσχα, λίγο μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ ενημέρωσαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τις συνομιλίες που είχαν προηγηθεί με την ουκρανική πλευρά. Όπως ανέφερε, στις συζητήσεις τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία, καθώς και το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου Τραμπ.
«Οι συνομιλίες ήταν ουσιαστικές, εποικοδομητικές και πολύ ειλικρινείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουσακόφ, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς επίλυση του εδαφικού ζητήματος, βάσει της συμφωνίας στην οποία είχαν καταλήξει Τραμπ και Πούτιν στη σύνοδο του περασμένου Αυγούστου, «δεν υπάρχει προοπτική μακροπρόθεσμης διευθέτησης». Θυμίζεται πως η Ρωσία έχει ζητήσει - και επιμένει - την πλήρη κατοχή των εδαφών του Ντονμπάς.
Μετά τη Μόσχα, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναχώρησαν για το Άμπου Ντάμπι, όπου θα πραγματοποιηθούν οι τριμερείς συνομιλίες. Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, στις συζητήσεις θα συμμετάσχει επίσης ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ.
Την ουκρανική αντιπροσωπεία θα εκπροσωπήσουν ο επικεφαλής διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Κίριλο Μπουντάνοφ, ο διπλωματικός σύμβουλος Σερχίι Κισλίτσια και ο αρχηγός του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου, Αντρίι Χνάτοφ. Από ρωσικής πλευράς, στις συνομιλίες θα συμμετάσχει ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ, καθώς και ομάδα υπό τον επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, ναύαρχο Ιγκόρ Κοστγιούκοφ, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
