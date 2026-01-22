«Ο Μπάρον μου έσωσε τη ζωή»: Ο γιος του Τραμπ είδε σε βιντεοκλήση έναν αθλητή πολεμικών τεχνών να χτυπά άγρια γυναίκα και σήμανε συναγερμό

Ο γιος του Αμερικανού προέδρου επικοινώνησε με τις βρετανικές αρχές, όταν αντιλήφθηκε ότι ένας άνδρας ξυλοκοπούσε μια γυναίκα, με την οποία ο ίδιος είχε γνωριστεί στα κοινωνικά δίκτυα και μιλούσαν σε βιντεοκλήση





Ο γιος του Αμερικανού προέδρου βρισκόταν σε βιντεοκλήση πριν από ένα χρόνο με τη γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί, όταν είδε έναν άνδρα να την χτυπά επανειλημμένα,



την βοήθησε «να σώσει τη ζωή της».



Η δίκη αφορά τον 22χρονο Ματβέι Ρουμιάντσεφ που δικάζεται για επίθεση, σωματική βλάβη, δύο κατηγορίες βιασμού, σκόπιμο στραγγαλισμό και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης γιατί ασκεί πίεση στη γυναίκα να αποσύρει τις καταγγελίες της. Ο Ρουμιάντσεφ, πρώην αθλητής μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) αρνείται τις κατηγορίες.



Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο Ρουμιάντσεφ ζήλευε τη σχέση του Τραμπ με τη γυναίκα. Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να την καλέσει και νωρίτερα, κάτι που εξόργισε τον 22χρονο.







Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ακόμη ότι σε μεταγενέστερο email προς τους αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που ερευνούσαν τις κατηγορίες, ο Τραμπ μετέφερε όσα του είχε πει το θύμα. Έγραψε: «Μου είπε το θύμα, με το οποίο είμαι πολύ κοντά, ότι αυτό το άτομο της δημιουργούσε προβλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα».



Περιγράφοντας αυτό που είδε στην βιντεοκλήση, είπε ότι ήταν «πολύ σύντομο, αλλά πραγματικά προφανές», σύμφωνα με το δικαστήριο.



Η βιντεοκλήση του Τραμπ στη γυναίκα έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Ιανουαρίου 2025. Στον τηλεφωνητή της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης είχε αφήσει να εννοηθεί ότι εκείνη τον είχε καλέσει.



«Δεν περίμενα να απαντήσει λόγω της διαφοράς ώρας», είπε ο Τραμπ στο email του προς την αστυνομία.



Πρόσθεσε ότι «κάποιος σήκωσε το τηλέφωνο. Ήταν ένας άνδρας με σχετικά μαύρα μαλλιά που δεν φορούσε μπλούζα. Η εικόνα ήταν ορατή ίσως και για ένα δευτερόλεπτο όταν η εικόνα γύρισε προς το θύμα».



«Μου τηλεφώνησε. Σήκωσα το τηλέφωνο περιμένοντας ένα ευγενικό "γεια" ή κάτι τέτοιο. Είδα μόνο μια οροφή και άκουγα φωνές. Είδα το κεφάλι ενός άντρα στο τηλέφωνο και μετά η κάμερα στράφηκε προς αυτήν που έκλαιγε και την χτυπούσαν», είπε.



Είπε στον τηλεφωνητή ότι το περιστατικό «συνέβη πριν από περίπου οκτώ λεπτά. Μόλις κατάλαβα πώς να καλέσω κάποιον... είναι πραγματικά επείγον». Φαίνεται όμως ενοχλημένος από τα ερωτήματα για το πώς γνώριζε τη γυναίκα. «Αυτές οι λεπτομέρειες δεν έχουν σημασία, την χτυπούν», είπε.



Ο τηλεφωνητής ρώτησε: «Πρέπει να πάρω πληροφορίες από εσάς, πώς έχετε αυτές τις πληροφορίες;». Η απάντηση του Μπάρον Τραμπ ήταν: «Έλαβα μια κλήση από αυτήν με έναν άντρα να την χτυπάει».



Ξανά ο τηλεφωνητής ρώτησε «Πώς την γνωρίζετε;» και ο Τραμπ απάντησε: «Δεν νομίζω ότι αυτές οι λεπτομέρειες έχουν σημασία, την χτυπάει, αλλά τελοσπάντων τη γνώρισα στα κοινωνικά δίκτυα, δεν νομίζω ότι έχει σημασία».



«Μπορείτε να σταματήσετε να είστε αγενής και να απαντήσετε στις ερωτήσεις μου; Αν θέλετε να βοηθήσετε το άτομο, θα απαντήσετε στις ερωτήσεις μου με σαφήνεια και ακρίβεια», ήταν η απάντηση του τηλεφωνητή.



«Τη γνώρισα στα κοινωνικά δίκτυα. Την χτύπησαν πολύ άσχημα, η κλήση ήταν πριν από οκτώ λεπτά, δεν γνωρίζω τι μπορεί να συνέβη ως τώρα», είπε.



Αφού είπε ότι δεν γνώριζε το όνομα του άντρα που φέρεται να διέπραξε την επίθεση, ο Τραμπ ζήτησε συγγνώμη που ήταν αγενής.