Μπέσεντ σε Ευρωπαίους: Καθίστε, πάρτε μία βαθιά ανάσα και μην απαντήσετε στους δασμούς
Ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ τόνισε ότι «το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν οι χώρες είναι να κλιμακώσουν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες», προειδοποιώντας για τις συνέπειες μιας τέτοιας στάσης

Τη σύσταση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επιδείξουν ψυχραιμία και να μην προχωρήσουν σε αντίποινα επανέλαβε ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Μιλώντας στο World Economic Forum στο Νταβός, ο Μπέσεντ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να «κρατήσουν ανοιχτό μυαλό», υπογραμμίζοντας ότι η κλιμάκωση θα ήταν, όπως είπε, το χειρότερο δυνατό σενάριο. «Λέω σε όλους: καθίστε πίσω, πάρτε μια βαθιά ανάσα και μην απαντήσετε με αντίποινα. Ο πρόεδρος θα βρίσκεται εδώ αύριο και θα μεταφέρει ο ίδιος το μήνυμά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σκοτ Μπέσεντ τόνισε ότι «το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν οι χώρες είναι να κλιμακώσουν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες», προειδοποιώντας για τις συνέπειες μιας τέτοιας στάσης στις διατλαντικές σχέσεις.

Αναφερόμενος στη Γροιλανδία, ο Αμερικανός υπουργός επισήμανε ότι η στρατηγική της αξία απασχολεί την Ουάσινγκτον εδώ και δεκαετίες.
