Σπασμένες ράγες στο μικροσκόπιο μετά τη φονική σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Στους 40 οι νεκροί, δείτε βίντεο

Δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα έξω από την Κόρδοβα – «Θα φτάσουμε στην αλήθεια με πλήρη διαφάνεια», διαμηνύει η κυβέρνηση - Καθυστερεί η επαναλειτουργία της γραμμής





Την ίδια ώρα, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 40, με δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενους, σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες της Ισπανία εδώ και πάνω από μία δεκαετία.





Πώς συγκρούστηκαν οι δύο υπερταχείες αμαξοστοιχίες Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, όταν βαγόνια της αμαξοστοιχίας υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν και συγκρούστηκαν με τρένο της κρατικής Renfe που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και κατευθυνόταν από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα.











Κλείσιμο Σκηνές χάους και μαρτυρίες επιζώντων

Επιβάτες που επέζησαν περιέγραψαν σκηνές χάους μέσα στα βαγόνια. Μία γυναίκα, που επέβαινε στο τρένο με κατεύθυνση τη Μαδρίτη, δήλωσε ότι η αμαξοστοιχία «έγειρε απότομα προς τη μία πλευρά» και αμέσως μετά «όλα σκοτείνιασαν και το μόνο που ακουγόταν ήταν κραυγές».



Άλλη επιβάτιδα, με το πρόσωπό της καλυμμένο με επιδέσμους, ανέφερε ότι σύρθηκε έξω από το βαγόνι μέσα από σπασμένο παράθυρο, «καλυμμένη με αίματα», με τη βοήθεια άλλων επιβατών που είχαν καταφέρει να διαφύγουν, ενώ η αδελφή της απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες.



«Είχες ανθρώπους μπροστά σου βαριά τραυματισμένους και ήξερες ότι θα πεθάνουν, αλλά δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Κάτοικος της περιοχής, που έφτασε στο σημείο λίγο μετά τη σύγκρουση, περιέγραψε εικόνες «θανάτου και καταστροφής». Όπως ανέφερε, χρησιμοποίησε τετράτροχη μοτοσικλέτα για να βοηθήσει στη μεταφορά περίπου 16 τραυματιών προς τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών.



40 νεκροί – 41 νοσηλεύονται Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσία, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 41 παραμένουν νοσηλευόμενοι.



Συγγενείς και φίλοι των επιβατών συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο Reina Sofía της Κόρδοβα αναζητώντας πληροφορίες για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.







«Αιτία ή συνέπεια» το σπασμένο τμήμα της γραμμής Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι το σπασμένο τμήμα σιδηροτροχιάς που εντοπίστηκε «θα μπορούσε να είναι είτε η αιτία είτε το αποτέλεσμα» του εκτροχιασμού, τονίζοντας ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα.



Όπως ανέφερε, το δυστύχημα είναι «εξαιρετικά ασυνήθιστο», καθώς σημειώθηκε σε ευθύ τμήμα γραμμής που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο επένδυσης 700 εκατ. ευρώ, ενώ οι αμαξοστοιχίες κινούνταν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.







«Θα φτάσουμε στην αλήθεια με πλήρη διαφάνεια» Από την Ανταμούς, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση «θα φτάσει στην αλήθεια» και ότι το κοινό θα ενημερωθεί με «απόλυτη διαφάνεια». Ανακοίνωσε επίσης τριήμερο εθνικό πένθος και ακύρωσε τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.







Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα στηρίξει τα θύματα και τις οικογένειές τους «για όσο χρειαστεί».







Καθυστέρηση στην επαναλειτουργία της γραμμής Ο υπουργός Μεταφορών εκτίμησε ότι η γραμμή υψηλής ταχύτητας που επλήγη από το δυστύχημα δύσκολα θα επαναλειτουργήσει πλήρως πριν από τον επόμενο μήνα, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο οι έρευνες όσο και οι εργασίες αποκατάστασης.



