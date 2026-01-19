Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας, βίντεο
Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τον λαό μας, αναφέρει μεταξύ άλλων σε μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος
Η Ρωσία έχει προετοιμάσει μαζικό χτύπημα κατά της Ουκρανίας, τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που κάλεσε τους συμπατριώτες του να είναι σε επιφυλακή γιατί είναι άγνωστος ο χρόνος που οι Ρώσοι θα εξαπολύσουν την επίθεσή τους, όπως είπε.
Συγκεκριμένα, στο μήνυμά του ο Ζελένσκι ανέφερε τα εξής:
«Τις επόμενες ημέρες, πρέπει να παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση — η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μια μαζική επίθεση και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να την πραγματοποιήσει. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές. Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τον λαό μας».
Δείτε την ανάρτηση του προέδρου της Ουκρανίας
In the coming days, we must remain extremely vigilant—Russia has prepared for a massive strike and is waiting for the moment to carry it out. Please pay close attention to air raid alerts. Every region must be ready to respond quickly and support our people. pic.twitter.com/eC5mH7QmMc— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2026
