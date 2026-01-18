Μελόνι: Μίλησα με τον Τραμπ, του είπα ότι είναι λάθος οι δασμοί λόγω Γροιλανδίας
Μελόνι: Μίλησα με τον Τραμπ, του είπα ότι είναι λάθος οι δασμοί λόγω Γροιλανδίας

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας έκανε λόγο για «πρόβλημα κατανόησης και επικοινωνίας» ανάμεσα σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Μελόνι: Μίλησα με τον Τραμπ, του είπα ότι είναι λάθος οι δασμοί λόγω Γροιλανδίας
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ στον οποίο φέρεται να είπε ότι είναι «λάθος» οι απειλές για επιβολή δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω της αποστολής στρατιωτικών στη Γροιλανδία είχε η Τζόρτζια Μελόνι.

«Πιστεύω ότι η επιβολή νέων δασμών θα είναι λάθος. Μίλησα με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από μερικές ώρες και του είπα την άποψή μου» είπε η πρωθυπουργός της Ιταλίας σε δημοσιογράφους στη Σεούλ όπου βρίσκεται για επίσκεψη.



Η κυρία Μελόνι είπε, επίσης, ότι μίλησε στον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, «ο οποίος μου επιβεβαίωσε ότι η Συμμαχία έχει ξεκινήσει να ασχολείται με το θέμα».

Ωστόσο η Τζόρτζια Μελόνι προσπάθησε να υποβιβάσει την ένταση της διαμάχη κάνοντας λόγο για «πρόβλημα κατανόησης και επικοινωίας» ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ όσον αφορά τη Γροιλανδία.
