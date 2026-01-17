Ενωμένοι θα αποφασίσουμε την απάντηση της Ευρώπης στους δασμούς του Τραμπ, λένε Κόστα, Φον ντερ Λάιεν και Μακρόν

Καμία εκφοβιστική τακτική ή απειλή δεν μπορεί να μας επηρεάσει, τονίζει ο Γάλλος για την απόφαση του Λευκού Οίκου για δασμούς 10%+15%





Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι «συντονίζει μια κοινή απάντηση» με αφορμή την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών 10%+15% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αποστείλει στη Γροιλανδία στρατιωτικούς.Σε συνέντευξη Τύπου μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ και Mercosur και την ανακοίνωση του Τραμπ, ο Κόστα δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα πολύ αποφασιστική στην υπεράσπιση σε κάθε τόπο του διεθνούς δικαίου, το οποίο φυσικά αρχίζει στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».«Προς το παρόν,», πρόσθεσε.Στην ανάρτησή τους ο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνουν ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είναι ουσιαστικής σημασίας για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της.» Έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό μας διατλαντικό συμφέρον για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ.» Η προ-συντονισμένη άσκηση της Δανίας, που διεξήχθη με τους συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν.» Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Ο διάλογος παραμένει ουσιαστικής σημασίας· δεσμευόμαστε να «χτίσουμε» πάνω στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των ΗΠΑ.» Οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της».Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν , η χώρα του οποίου θίγεται από το μέτρο.«Καμία εκφοβιστική τακτική ή απειλή δεν μπορεί να μας επηρεάσει, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε αλλού στον κόσμο», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος.Οι δασμοί από την 1η Φεβρουαρίου σε ύψος 10% αφορούν. Αν δεν υπάρξει λύση, οι δασμοί θα ανέρχονται στο 25% από την 1η Ιουνίου.

Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας Με επιφύλαξη αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιώτες στην Γροιλανδία, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία.



«Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε γνώση των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ. Βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μαζί, εν ευθέτω χρόνω, θα αποφασίσουμε για τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις», δήλωσε αργά το Σάββατο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, με ανάρτησή του στο Χ.



Από την πλευρά των Πρασίνων, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Καταρίνα Ντρέγκε ζήτησε να μην υποχωρήσει η Ευρώπη και να δοθεί «σαφής απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ΕΕ θα απαντήσει στις απειλές για δασμούς με δικούς της δασμούς», ενώ επέκρινε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε».



Ως απόδειξη της αδυναμίας της Ευρώπης περιέγραψε τις δηλώσεις Τραμπ ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ και τόνισε ότι «είναι καιρός η ΕΕ - και ιδιαίτερα η γερμανική κυβέρνηση - να ενισχύσει την παγκόσμια συνεργασία με την Κίνα και άλλους, προκειμένου να αντισταθεί στον Τραμπ». Οι απειλές του για τιμωρητικούς δασμούς προκειμένου να προσαρτήσει την Γροιλανδία «καταδεικνύουν την αδυναμία και την έλλειψη ικανότητας δράσης της Ευρώπης και υπογραμμίζουν επίσης την αποτυχία της ΕΕ να αντιμετωπίσει τον Τραμπ στην εμπορική σύγκρουση».



Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι εξεπλάγη από την απειλή του Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς σε βάρος και της χώρς του.



«Ο στόχος της ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, στον οποίο αναφέρεται ο πρόεδρος, είναι ακριβώς η αύξηση της ασφάλειας στην Αρκτική», απάντησε ο Ράσμουσεν σε μήνυμα που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.



Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της διπλωματίας της Δανίας και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότσφελντ συναντήθηκαν την Τετάρτη με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το θέμα της Γροιλανδίας.