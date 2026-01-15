Η Ρωσία κατέστρεψε μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στο Χάρκοβο: Εκατομμύρια Ουκρανοί στο σκοτάδι και χωρίς θέρμανση
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ενεργειακές υποδομές

Η Ρωσία κατέστρεψε μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στο Χάρκοβο: Εκατομμύρια Ουκρανοί στο σκοτάδι και χωρίς θέρμανση

Αξιωματούχοι προσπαθούν ακόμη να αξιολογήσουν την έκταση της ζημιάς που έχει προκληθεί από την επίθεση

Η Ρωσία κατέστρεψε μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στο Χάρκοβο: Εκατομμύρια Ουκρανοί στο σκοτάδι και χωρίς θέρμανση
4 ΣΧΟΛΙΑ
Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν μια μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, δήλωσε ο δήμαρχος της, αποτελώντας τον τελευταίο στόχο των χειμερινών αεροπορικών επιθέσεων που έχει εξαπολύσει η Μόσχα, βυθίζοντας εκατομμύρια Ουκρανούς στο σκοτάδι και μέσα στο ψύχος χωρίς θέρμανση.

Η Ρωσία επιτέθηκε σε ένα δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις ενώ παράλληλα ασκεί πίεση με επιθέσεις στο πεδίο της μάχης, αφήνοντας το Κίεβο σε θέση άμυνας καθώς αντιμετωπίζει πιέσεις από τις ΗΠΑ να προχωρήσει στην εξασφάλιση της ειρήνης.

Ο Ίχορ Τερέχοφ, στην ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν διευκρινίζει τις είδους εγκατάσταση επλήγη, αλλά αναφέρει ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο πεδίο και εργάζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Το Χάρκοβο απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και έχει στοχοποιηθεί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και βόμβες ολίσθησης κατά την διάρκεια του πολέμου, ο οποίος εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο τον επόμενο μήνα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ δήλωσε ότι αξιωματούχοι προσπαθούν ακόμη να αξιολογήσουν την έκταση της ζημιάς που έχει προκληθεί από την σημερινή επίθεση.

Οι διακοπές ρεύματος και οι περικοπές στη θέρμανση και στο νερό στις μεγάλες πόλεις έχουν επιδεινωθεί την τελευταία εβδομάδα καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται με ένα κύμα ψύχους που έχει υπερφορτώσει το ήδη βεβαρημένο ενεργειακό σύστημα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε σήμερα ότι περίπου 300 πολυκατοικίες στην ουκρανική πρωτεύουσα παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά την επίθεση της 9ης Ιανουαρίου που έθεσε εκτός λειτουργίας τη θέρμανση στα μισά πολυώροφα κτίρια της πόλης.

Η Ρωσία έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις σε λιμάνια στην περιοχή της νότιας Οδησσού της Ουκρανίας. Μια πυραυλική επίθεση σήμερα προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ατόμου και ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια στην πόλη Τσορνομόρσκ, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.


4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης