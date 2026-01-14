Το FBI ερευνά το σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post που κάλυψε απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ
Το FBI ερευνά το σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post που κάλυψε απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ

Το ένταλμα ανέφερε ότι οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για έναν διαχειριστή συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Μέριλαντ, ο οποίος κατηγορείται ότι έχει κλέψει απόρρητες πληροφορίες

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο σπίτι μιας δημοσιογράφου της Washington Post, «που είχε στην κατοχή της και δημοσίευε απόρρητες πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει παρανόμως από εργολάβο του Πενταγώνου», δήλωσε σήμερα η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Η Μπόντι δήλωσε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και ότι το άτομο που έκανε τη διαρροή έχει φυλακιστεί. Δεν έδωσε το όνομα της δημοσιογράφου στην ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε ανέφερε αν βρέθηκαν απόρρητα έγγραφα.

Σύμφωνα με την Washington Post, κατασχέθηκαν «το κινητό τηλέφωνο, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα ρολόι Garmin» της δημοσιογράφου.

Νωρίτερα, σύμφωνα με τους New York Times πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας ερεύνησαν σήμερα το σπίτι μιας δημοσιογράφου της εφημερίδας Washington Post, καθώς συνεχίζεται η προκαταρκτική για την ενδεχόμενη διαρροή απόρρητων κυβερνητικών μυστικών.

Η δημοσιογράφος Χάνα Νάτανσον κάλυψε την εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων και τον εξαναγκασμό των υπολοίπων να εφαρμόσουν την κυβερνητική ατζέντα του.

Τον Δεκέμβριο η Νάτανσον έγραψε ένα άρθρο που αναφερόταν στην προσωπική εμπειρία της ενώ κάλυπτε το θέμα. Σε αυτό αναφερόταν στα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα και μηνύματα που λάμβανε από πρώην και νυν ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, εξοργισμένους από τις αλλαγές.

