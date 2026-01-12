ΟΗΕ: Περισσότεροι από 2.500 άμαχοι σκοτώθηκαν το 2025 στην Ουκρανία από τις ρωσικές επιθέσεις

Οι απώλειες των αμάχων στην Ουκρανία αυξήθηκαν απότομα το 2025 σύμφωνα με τον ΟΗΕ, λόγω της εκτεταμένης χρήσης όπλων μεγάλου βεληνεκούς

ΟΗΕ στην Ουκρανία.



Το 2025 σκοτώθηκαν 2.514 άμαχοι και τραυματίσθηκαν 12.142, αριθμοί που δείχνουν ότι σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των θυμάτων κατά 31% σε σχέση με το 2024, αναφέρει η αποστολή στη μηνιαία ενημέρωση της σχετικά με τις συνέπειες που υφίστανται οι άμαχοι.







Οι αυξημένες προσπάθειες που καταβάλλουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για να καταλάβουν εδάφη το 2025 είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αμάχων, την καταστροφή ζωτικής σημασίας υποδομών, τη διακοπή βασικών υπηρεσιών και νέα κύματα εκτοπισμού στις περιοχές της πρώτης γραμμής, αναφέρει η εποπτική αρχή του ΟΗΕ.



Σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των θανάτων τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν σε περιοχές της πρώτης γραμμής του μετώπου, με τους ηλικιωμένους κυρίως να υφίστανται τις συνέπειες καθώς συνεχίζουν να ζουν στα χωριά τους. Οι απώλειες μεταξύ των αμάχων που προκλήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη μικρής εμβέλειας αυξήθηκαν επίσης απότομα, προστίθεται στην ανακοίνωση.







«Το 2025, πολλοί άνθρωποι που είχαν υπομείνει χρόνια εχθροπραξιών αναγκάστηκαν τελικά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».



Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες από τις δύο πλευρές πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί ή έχουν τραυματισθεί στον πιο θανατηφόρο πόλεμο που διεξάγεται στην Ευρώπη από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, παρότι καμία πλευρά δεν δημοσιεύει πλήρη στοιχεία.



Κλείσιμο Μαριούπολης και των επιθέσεων στις πόλεις πριν η πρώτη γραμμή εδραιωθεί.



Έκτοτε, η Μόσχα συνεχίζει να χρησιμοποιεί πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήττει πόλεις σε όλη την Ουκρανία. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους, αλλά λέει ότι οι επιθέσεις της σε ουκρανικές πολιτικές υποδομές είναι δικαιολογημένες επειδή εμποδίζουν την πολεμική προσπάθεια. Η Ουκρανία στοχεύει επίσης πολιτικές υποδομές στη Ρωσία και σε ρωσικά κατεχόμενα τμήματα της Ουκρανίας, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα.



Στην ανακοίνωση του ΟΗΕ αναφέρεται ότι η αύξηση της χρήσης όπλων μεγάλου βεληνεκούς από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από τον Ιούνιο του 2025 έχει προκαλέσει επίσης αύξηση των βλαβών στους αμάχους στα αστικά κέντρα σε όλη την Ουκρανία.



«Η απότομη αύξηση των επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς και η στόχευση των εθνικών ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας σημαίνουν ότι οι συνέπειες του πολέμου γίνονται πλέον αισθητές στους αμάχους πολύ πέρα ​​από την πρώτη γραμμή», δήλωσε η Μπελ.



Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι οι επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν προκαλέσει πέρυσι τον θάνατο 253 πολιτών και τον τραυματισμό 1.872 στη Ρωσική Ομοσπονδία, αναφέρει το Παρατηρητήριο του ΟΗΕ. Λόγω έλλειψης πρόσβασης και περιορισμένων δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών, το Παρατηρητήριο δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αυτούς τους αριθμούς, πρόσθεσε.