Κραν Μοντανά: Μυστήριο με την πόρτα υπηρεσίας στο Constellation - Ήταν κλειδωμένη από μέσα αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης
Κραν Μοντανά: Μυστήριο με την πόρτα υπηρεσίας στο Constellation - Ήταν κλειδωμένη από μέσα αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης
Πολλά άψυχα σώματα ήταν στοιβαγμένα μπροστά από την πόρτα, ανέφερε ο Ζακ Μορέτι
Νέα στοιχεία για τη φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του RTS, ο διευθυντής και ιδιοκτήτης του Constellation, Ζακ Μορέτι, παραδέχτηκε ενώπιον των ερευνητών ότι μια πόρτα υπηρεσίας στο ισόγειο, όχι η έξοδος κινδύνου, ήταν κλειδωμένη από μέσα τη νύχτα της τραγωδίας.
Όπως φέρεται να δήλωσε ο Μορέτι, το διαπίστωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι η συγκεκριμένη πόρτα ήταν σφραγισμένη από την εσωτερική πλευρά.
Σύμφωνα πάντα με το RTS, ο Ζακ Μορέτι ανέφερε ότι ο ίδιος ξεκλείδωσε την πόρτα από έξω. Όταν κατάφερε να την ανοίξει, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα μακάβριο θέαμα: πολλά άψυχα σώματα ήταν στοιβαγμένα μπροστά από την πόρτα, γεγονός που υποδηλώνει ότι πελάτες είχαν παγιδευτεί πίσω από αυτήν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.
Ο ιδιοκτήτης του Constellation δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Το κατά πόσο η δήλωσή του ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αναμένεται να κριθεί από την ποινική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και διεξάγεται από τέσσερις εισαγγελείς.
Μπορεί ο Μορέτι να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη πόρτα ήταν κλειδωμένη, όμως αν αποδειχτεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Τζέσικα φέρουν ευθύνη γι' αυτό, τότε δεν αποκλείεται να αλλάξει η κατηγορία.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό από αμέλεια, αλλά και σωματικές βλάβες από αμέλεια, όμως είναι πιθανό, σε περίπτωση που προκύψουν νέες ευθύνες, η πρώτη κατηγορία να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά και έχει πει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.
Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά και 116 τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά.
Όπως φέρεται να δήλωσε ο Μορέτι, το διαπίστωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι η συγκεκριμένη πόρτα ήταν σφραγισμένη από την εσωτερική πλευρά.
Σύμφωνα πάντα με το RTS, ο Ζακ Μορέτι ανέφερε ότι ο ίδιος ξεκλείδωσε την πόρτα από έξω. Όταν κατάφερε να την ανοίξει, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα μακάβριο θέαμα: πολλά άψυχα σώματα ήταν στοιβαγμένα μπροστά από την πόρτα, γεγονός που υποδηλώνει ότι πελάτες είχαν παγιδευτεί πίσω από αυτήν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.
Ο ιδιοκτήτης του Constellation δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Το κατά πόσο η δήλωσή του ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αναμένεται να κριθεί από την ποινική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και διεξάγεται από τέσσερις εισαγγελείς.
Μπορεί ο Μορέτι να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη πόρτα ήταν κλειδωμένη, όμως αν αποδειχτεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Τζέσικα φέρουν ευθύνη γι' αυτό, τότε δεν αποκλείεται να αλλάξει η κατηγορία.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό από αμέλεια, αλλά και σωματικές βλάβες από αμέλεια, όμως είναι πιθανό, σε περίπτωση που προκύψουν νέες ευθύνες, η πρώτη κατηγορία να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά και έχει πει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.
Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά και 116 τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα