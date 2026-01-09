Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Κραν Μοντανά: Καμπάνες σε όλη την Ελβετία για τα θύματα, δείτε βίντεο από το σημείο της τραγωδίας
Λουλούδια, κουκλάκια, σημαίες και μηνύματα συμπαράστασης στον τρόπο που έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι
Σε όλη την Ελβετία ήχησαν οι καμπάνες για την ημέρα πένθους για τα 40 θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά αποτίει η Ελβετία, με καμπάνες να χτυπούν στους εκκλησίες όλης της χώρας.
Το protothema.gr βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας. Αρκετός κόσμος στέκεται σιωπηλός στην αυτοσχέδια τέντα, την ώρα που οι καμπάνες χτυπούν για την τελετή μνήμης.
Το σκηνικό είναι χιονισμένο. Μέσα στην τέντα, αρκετός κόσμος έχει αφήσει λουλούδια, κουκλάκια και αναμνηστικά, όπως και σημαίες χωρών, όπως της Γαλλίας, της Ελβετίας, της Πορτογαλίας και της Τουρκίας.
Μαθητές ενός σχολείου άφησαν μια ζωγραφιά, εκφράζοντας την από καρδιάς συμπαράστασή τους.
Νωρίτερα, οι ιδιοκτήτες του μπαρ, όπου έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, εκ των οποίων οι μισοί ανήλικοι, οδηγήθηκαν ενώπιον Ελβετών εισαγγελέων.
Οι εισαγγελείς ερευνούν τους Γάλλους ιδιοκτήτες ως ύποπτους για εγκλήματα, περιλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.
Οι οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν αγωγές στην ελβετική εισαγγελία για την πυρκαγιά, ενώ έντονη κριτική έχει διατυπωθεί για το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες παραμένουν ελεύθεροι.
