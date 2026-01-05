Ξεκίνησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δείτε live

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει μετά από αίτημα αρκετών χωρών το περασμένο Σάββατο έπειτα από τη σύλληψη Μαδούρο







Υπενθυμίζεται ότι τόσο η μόνιμη αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας, όσο και άλλες χώρες ζήτησαν το Σάββατο να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τη στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις.



Συγκεκριμένα, η Βενεζουέλα απέστειλε επίσης επιστολή στο Συμβούλιο στις 3 Ιανουαρίου ζητώντας τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου, αίτημα το οποίο υποστήριξαν η Κίνα και η Ρωσία.



«Αντικείμενο περιφερειακής και διεθνούς ανησυχίας» Από την πλευρά της, η Αναπ. Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας, εκ μέρους του ΓΓ ΟΗΕ Aντόνιο Γκουτέρες, επισημαίνοντας ότι «αμερικανικές δυνάμεις έδρασαν σε ολόκληρο το Καράκας και στις βόρειες πολιτείες Μιράντα, Αραγκούα και Λα Γκουάιρα», ενώ «η έκταση των απωλειών που προέκυψαν από αυτές τις ενέργειες παραμένει άγνωστη». Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως «θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρις ότου καταστεί δυνατή μια ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση».



Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε την αμερικανική ενέργεια ως «στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε πολιτικές και στρατιωτικές περιοχές» και ως «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη, που συνιστά απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια». Σημείωσε επίσης ότι ο Πρόεδρος Μαδούρο «κρατείται στη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενος από τις αμερικανικές αρχές, μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, για σοβαρά ποινικά αδικήματα», υπογραμμίζοντας ότι «το άμεσο μέλλον της Βενεζουέλας παραμένει αβέβαιο».



Η κ. ΝτιΚάρλο εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για την πιθανή κλιμάκωση της αστάθειας στη χώρα, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στην περιοχή και το προηγούμενο που ενδέχεται να δημιουργηθεί».



Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί «σοβαρές παραβιάσεις» ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι στις 3 Ιανουαρίου εκδόθηκε «διάταγμα έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το οποίο επεκτείνει πρόσθετες εξουσίες ασφάλειας στην κυβέρνηση».



«Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έγιναν σεβαστοί» Αναφερόμενη στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε ότι παραμένει «βαθιά ανήσυχη ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έγιναν σεβαστοί σε σχέση με την στρατιωτική ενέργεια της 3ης Ιανουαρίου», υπενθυμίζοντας ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ κατοχυρώνει «την απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους».



Κάλεσε όλους τους Βενεζουελάνους δρώντες να εμπλακούν σε «έναν χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατικό διάλογο», με «πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της κυρίαρχης βούλησης του λαού της Βενεζουέλας», ενώ προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει «σε πνεύμα αλληλεγγύης».



Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι σε καταστάσεις όπως η παρούσα «πρέπει να σεβαστούμε τον Χάρτη του ΟΗΕ» και την «απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας», τονίζοντας ότι «η δύναμη του νόμου πρέπει να υπερισχύσει» και ότι «αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε».



Την ανησυχία του εκφράζει ο Αντόνιο Γκουτέρες Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την ανησυχία του για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη Βενεζουέλα μετά την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.



«Ανησυχώ βαθύτατα για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη χώρα, τον πιθανό αντίκτυπο στην περιοχή και το προηγούμενο που μπορεί να δημιουργήσει για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών», αναφέρει ο Γκουτέρες σε δήλωση του που παρέδωσε στο συμβούλιο ασφαλείας η επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.



Ο Γκουτέρες αναφέρει επίσης στη δήλωση του ότι ανησυχεί για το ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ για την σύλληψη του Μαδούρο στο Καράκας το Σάββατο δεν σέβεται του κανόνες του διεθνούς δικαίου.



«Καλωσορίζω και είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες που θα βοηθήσουν τους Βενεζουελάνους στην εξεύρεση ενός φιλειρηνικού δρόμου προς τα εμπρός», αναφέρει στην δήλωση του.



«Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις» Η Ελλάδα, δια του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ Ιωάννη Σταματέκου, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κρίση.



Ο κ. Σταματέκος τόνισε την ανάγκη πλήρους σεβασμού του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση προστασίας των αμάχων.



Παράλληλα, αναγνώρισε τη σημασία της καταπολέμησης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διεθνούς συνεργασίας και εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου.



O κ. Σταματέκος επανέλαβε ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τα μόνα βιώσιμα μέσα για μια ειρηνική μετάβαση και διαρκή επίλυση της κρίσης και τόνισε ότι η χώρα μας ευθυγραμμίζεται με την έκκληση του Γενικού Γραμματέα για ουσιαστικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο στη Βενεζουέλα.



Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι δεν αναγνωρίζει τη νομιμοποίηση της εξουσίας του Νικολάς Μαδούρο, ούτε τα αποτελέσματα των εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024.



"Έχουμε εδώ και καιρό καταστήσει σαφές ότι η αξίωση του Νικολάς Μαδούρο ως νόμιμου προέδρου στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των νοθευμένων εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024 και έχει διαχρονικά στηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας δημοκρατικής λύσης για τη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ένα δημοκρατικό μέλλον και εκφράζουμε την ελπίδα ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα οδηγήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση", ανέφερε ο κ. Σταματέκος.



Ο κ. Σταματέκος υπογράμμισε ότι "η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας ειρηνικής, διαπραγματευμένης μετάβασης, η οποία θα διασφαλίζει ότι η βούληση όλων των Βενεζουελάνων γίνεται πλήρως σεβαστή".



"Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να στηρίξει κάθε περιφερειακή και διεθνή προσπάθεια που αποσκοπεί στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο", ανέφερε.