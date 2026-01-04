Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
78χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Λάρνακα, εξετάζεται το ενδεχόμενο κατανάλωσης ακατάλληλου νερού
Το θύμα φέρεται να κατανάλωσε νερό από το ψυγείο του σπιτιού του, όπως και η σύζυγός του που νοσηλεύεται έπειτα από αδιαθεσία
Μια υπόθεση με χαρακτηριστικά που προκαλούν έντονο προβληματισμό διερευνά η κυπριακή Αστυνομία, μετά τον θάνατο 78χρονου και τη μεταφορά τεσσάρων ακόμη ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με τις αρμόδιες αρχές να επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς κατανάλωσαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος και η σύζυγός του είχαν μεταφερθεί χθες στο νοσοκομείο, μετά από αδιαθεσία. Η γυναίκα κρατήθηκε για νοσηλεία καθώς η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ ο ηλικιωμένος επέστρεψε στο σπίτι. Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός στην οικία του από συγγενικό πρόσωπο του, που ενημέρωσε την Αστυνομία.
Η σορός δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις, με αποτέλεσμα αρχικά η υπόθεση να αντιμετωπιστεί ως αιφνίδιος θάνατος, χωρίς εμφανή ένδειξη άλλου σεναρίου εκείνη τη στιγμή.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της συζύγου του 78χρονου και των δύο συγγενικών προσώπων τους, ενώ για τον γείτονα αναφέρεται ότι δεν εμπνέει ανησυχία.
Όλοι κατανάλωσαν νερό από συγκεκριμένο ψυγείο το οποίο κατασχέθηκε ώστε να γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις για να διαφανεί τι περιείχε, ενώ διερευνάται αν νερό από το ίδιο σημείο κατανάλωσαν και ο 78χρονος με τη σύζυγό του.
Παράλληλα, άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για άλλο ρόφημα που κατανάλωσαν όλοι στον ίδιο χώρο.
Συγγενείς του διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με περίεργα συμπτώματαΣήμερα, συγγενικά πρόσωπα των ηλικιωμένων αλλά και γείτονες συγκεντρώθηκαν στο σπίτι. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η αδελφή και η ανιψιά του 78χρονου, καθώς και ένας ηλικιωμένος γείτονας ένιωσαν αδιαθεσία και τάσεις λιποθυμίας, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και να παραμείνουν για νοσηλεία.
