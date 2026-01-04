Ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας
Ο στρατηγός Παντρίνο επικαλέστηκε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει την εξουσία για 90 ημέρες

Ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνώρισε σήμερα την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, την επόμενη μέρα της σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

Διαβάζοντας μια ανακοίνωση, ο στρατηγός Παντρίνο επικαλέστηκε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει την εξουσία για 90 ημέρες. Ζητώντας την απελευθέρωση του Μαδούρο, ο στρατηγός Παντρίνο καταδίκασε επίσης την «εν ψυχρώ» δολοφονία ενός μέρους της ομάδας ασφάλειάς του.

Θύματα μεταξύ της ομάδας ασφαλείας του Μαδούρο

Ένα μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας σκοτώθηκε κατά την αμερικανική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψή του το Σάββατο, διευκρίνισε σήμερα το πρωί ο υπουργός Άμυνας, χωρίς να δώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Στην τηλεοπτική του δήλωση παράλληλα, ο Παντρίνο υποστήριξε την ανακήρυξη της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη τη χώρα για να εγγυηθούν την κυριαρχία της.
