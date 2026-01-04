Ζακέτα, φούτερ, μπουφάν: Γιατί ο Μαδούρο εμφανιζόταν κάθε φορά ντυμένος αλλιώς μετά τη σύλληψή του

Οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, η σύλληψη και οι ιατρικοί κίνδυνοι πίσω από τα διαφορετικά ρούχα του Μαδούρο





Αρχικά, στο πολεμικό πλοίο στο οποίο μεταφέρθηκε μετά από τη σύλληψή του και στην πρώτη φωτογραφία μετά την επιδρομή της Delta Force, ο Μαδούρο φορά μια γκρι αθλητική ζακέτα- φούτερ και από μέσα μια λευκή φανέλα. Καθώς οι Αμερικανοί κομάντος τον έσυραν -μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες- έξω από την κρεβατοκάμαρά τους, εικάζουμε ότι ήταν ελαφρά ντυμένος, φορώντας μόνο τη φανέλα. Άλλωστε στο



Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αρκετά αργότερα, όταν το Boeing 757 που τον μετέφερε προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη, φόραγε ένα γαλάζιο φούτερ και σκούφο. Στη Καράκας. Η θερμοκρασία χθες κυμαινόταν στους -6 βαθμούς Κελσίου- καιρός μάλλον συνηθισμένος για την αμερικανική μητρόπολη που αυτή την εποχή είναι είτε χιονισμένη, είτε… παγωμένη.

Με τον χειμώνα της Νέας Υόρκης να χαρακτηρίζεται από την υγρασία του, ο καιρός αυτός φαίνεται αβάσταχτος -καθώς προσδίδει μεγαλύτερη αίσθηση κρύου- για όσους έχουν συνηθίσει σε θερμό, ξερό κλίμα. Ο Μαδούρο, παρότι αποτελεί τέτοιο παράδειγμα, δεν δείχνει να κρυώνει, όμως δείχνει -από το βάδισμά του- να αισθάνεται «άβολα». Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, τα άτομα που εκτίθενται σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, όπως η μετάβαση από ένα θερμό, σε ένα ψυχρό κλίμα, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να υποφέρουν από αναπνευστικές νόσους και να έχουν συμπτώματα, όπως φτέρνισμα, βήχας, πονόλαιμος και κούραση. Οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τους ανθρώπους που έχουν άσθμα, αλλεργίες, αλλά και καρδιακές νόσους.



Προφανώς αργότερα, όταν βρισκόταν στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), όπου θα γίνει η επίσημη καταγραφή και διαδικασία προσαγωγής του, ο Μαδούρο -ο οποίος βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση- διαγνώστηκε με πρώιμα συμπτώματα υποθερμίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τον έντυσαν βαριά: με (μαύρο, «δανεισμένο» από τη DEA που «φορά» αυτό το χρώμα) μπουφάν κουμπωμένο ως πάνω, από μέσα κάποιο πουλόβερ που φαίνεται αμυδρά στο μανίκι, καθώς και ο χαρακτηριστικός σκούφος, ο οποίος μετά βίας στέκεται στο κεφάλι του.



Αυτό που δεν αλλάζει καθόλου πάντως στο ντύσιμο του Νικολάς Μαδούρο, είναι το παντελόνι, αλλά και τα υποδήματα. Φορά άσπρες, χοντρές κάλτσες και παντόφλες. Αυτό είναι μια «στάνταρ διαδικασία» για τους κρατουμένους. Εκτός από το γεγονός ότι -υποθέτουμε- ο Μαδούρο δεν φόραγε παπούτσια κατά τη σύλληψή του (αφού ήταν ξαπλωμένος), οι παντόφλες αποδίδονται σε όλους τους κρατούμενους στις ΗΠΑ. Ο λόγος είναι η προστασία του ίδιου του κρατούμενου και των γύρω του, καθώς με τα παπούτσια θα μπορούσε να τραυματίσει (κλωτσώντας) και να τραυματιστεί, ο σχετικός κινητικός περιορισμός του ατόμου και η αποφυγή μετάδοσης μύκητων στους χώρους των φυλακών. Οι κάλτσες φοριούνται από όλους τους κρατούμενους καθώς, εκτός από το να προστατεύουν από το κρύο, προστατεύουν το γυμνό πόδι από την έκθεση σε μικρόβια στους κοινόχρηστους χώρους.