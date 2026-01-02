Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Στη Ράφα βρέθηκε η Αντζελίνα Τζολί, ενημερώθηκε για την κατάσταση των Παλαιστινίων στη Γάζα, δείτε βίντεο
Η Αμερικανίδα ηθοποιός συμμετείχε σε διεθνή ανθρωπιστική αποστολή
Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε την Παρασκευή το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, από την αιγυπτιακή πλευρά, στο πλαίσιο ανθρωπιστικής αποστολής με επίκεντρο τον άμαχο πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας. Η Αμερικανίδα ηθοποιός και γνωστή ακτιβίστρια συμμετείχε στην αποστολή, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες νοσηλείας τραυματισμένων Παλαιστινίων από τη Γάζα και να αξιολογήσει τις προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον αποκλεισμένο θύλακα.
Κατά πληροφορίες, η Αντζελίνα Τζολί συνοδευόταν από εκπρόσωπο του Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και από τον κυβερνήτη του Βόρειου Σινά και τον υπουργό Μετανάστευσης της Αιγύπτου. Η παρουσία τους εκεί, εντάσσεται στο πλαίσιο διεθνών ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, αλλά και στη στήριξη των αιγυπτιακών και αμερικανικών προσπαθειών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εισόδου βοήθειας στη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα.
Η Τζολί έχει μακρά ιστορία ενεργής εμπλοκής σε ανθρωπιστικές αποστολές και διεθνείς δράσεις αλληλεγγύης, έχοντας κατά το παρελθόν επισκεφθεί περιοχές που πλήττονται από πολέμους, προσφυγικές κρίσεις και ανθρωπιστικές καταστροφές, προκειμένου να αναδείξει τις συνθήκες ζωής των αμάχων και να ασκήσει πίεση για διεθνή κινητοποίηση.
Οι κάτοικοι της Λωρίδα της Γάζας βιώνουν, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, καταστροφικές συνθήκες έπειτα από δύο χρόνια πολέμου του Ισραήλ στην περιοχή. Οι συγκρούσεις έχουν οδηγήσει στον θάνατο περισσότερων από 70.000 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, ενώ τεράστιες είναι οι καταστροφές σε κατοικίες, νοσοκομεία και βασικές υποδομές.
🇵🇸 Angelina Jolie visited the Rafah border crossing between Gaza and Egypt to oversee humanitarian support efforts and express solidarity with the Palestinian people in the Gaza Strip.— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) January 2, 2026
Read more: https://t.co/fU7cxvHxuD pic.twitter.com/uEVFOXCATY
