«Είμαστε έτοιμοι για δράση»: Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν εάν το Ιράν καταστείλει βίαια τις διαμαρτυρίες
Σε περίπτωση που το Ιράν ανοίξει πυρ και υπάρξουν νεκροί ανάμεσα σε πολίτες που διαδηλώνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν για να τους προστατεύσουν
Όπως δήλωσε, σε περίπτωση που το Ιράν ανοίξει πυρ και υπάρξουν νεκροί ανάμεσα σε πολίτες που διαδηλώνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν για να τους προστατεύσουν.
«Είμαστε έτοιμοι για δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ«Αν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που είναι συνήθειά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έρθουν να τους σώσουν. Είμαστε έτοιμοι για δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖΕΙ ΤΡΑΜΠ».
Νεκροί από τις ταραχώδεις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας στο ΙράνΤουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη σε συγκρούσεις διαδηλωτών με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας σε τρεις πόλεις της χώρας, σηματοδοτώντας τους πρώτους νεκρούς που καταγράφονται από το νέο κύμα κινητοποιήσεων που ξέσπασε με αφορμή την ακρίβεια και το υψηλός κόστος ζωής.
Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, όταν καταστηματάρχες προχώρησαν σε απεργία διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, αποκτώντας πιο έντονο χαρακτήρα.
#فوری— اشرف اشرفي (@dMbPxBcMjygx3fy) January 1, 2026
انقلاب دموکراتیک مردم ایران در حال اوج گرفتن است ایران برای اینده ای بدون وابستگی و استبداد به پیش میرود #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ #Iran pic.twitter.com/lMskCuF8Rc
Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Λορντεγκάν, στην επαρχία Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιάρι, και άλλοι τρεις στην πόλη Άζνα, στη γειτονική επαρχία Λορεστάν. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, στη Λορντεγκάν «ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες σε διοικητικά κτίρια της πόλης», μεταξύ των οποίων το γραφείο του επάρχου, το τζαμί, το Ίδρυμα Μαρτύρων, το δημαρχείο και τράπεζες, με την αστυνομία να απαντά με χρήση δακρυγόνων.
🔴 MOMENTS AGO: Marvdasht Iran. 1 Jan, 2026— Savakzadeh (@Savakzadeh) January 1, 2026
Islamic republic forces retreat and flee after pressure and attacking from the Iranian people!
Please keep sharing about what’s going on inside Iran, and who the Iranians are calling for to replace the Islamic republic. pic.twitter.com/o3A00Tj6ue
Τα κτίρια υπέστησαν, κατά την ίδια πηγή, «σοβαρές ζημιές», ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων που χαρακτηρίστηκαν ως «υποκινητές». Στην Άζνα, το Fars ανέφερε ότι «ταραχοποιοί εκμεταλλεύτηκαν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για να επιτεθούν σε αστυνομικό τμήμα». Κατά τη διάρκεια προηγούμενων κινητοποιήσεων, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης συχνά αποκαλούσαν τους διαδηλωτές «ταραχοποιούς», υιοθετώντας σκληρή ρητορική.
algunos videos de disturbios esta noche en irán. se fueron poniendo progresivamente más violentos— lija (@whoatte) January 1, 2026
en la provincia de lorestán es donde peor está la cosa, hubo 2 saqueos a comisarías en azna
en fars e ilam también hay focos pic.twitter.com/ve3BR5MOVb
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι μέλος των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Κουχντάστ, στο δυτικό Ιράν. Όπως ανέφερε ο υποδιοικητής της επαρχίας Λορεστάν, Σαΐντ Πουραλί, πρόκειται για 21χρονο μέλος των Basij, οι οποίοι συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκαν 13 αστυνομικοί και μέλη των Basij από ρίψεις πετρών.
Οι τρέχουσες διαδηλώσεις είναι μικρότερης κλίμακας σε σύγκριση με το μαζικό κύμα αναταραχών του 2022, που είχε πυροδοτηθεί από τον θάνατο της Μάχσα Αμινί υπό κράτηση, μετά τη σύλληψή της για φερόμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα για τις γυναίκες. Εκείνες οι κινητοποιήσεις είχαν οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr