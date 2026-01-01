Στους έξι οι νεκροί από τις ταραχώδεις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας σε διάφορες πόλεις του Ιράν
Ιράν Διαδηλώσεις Συγκρούσεις Νεκροί

Στους έξι οι νεκροί από τις ταραχώδεις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας σε διάφορες πόλεις του Ιράν

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, όταν καταστηματάρχες προχώρησαν σε απεργία διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης

Στους έξι οι νεκροί από τις ταραχώδεις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας σε διάφορες πόλεις του Ιράν
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη σε συγκρούσεις διαδηλωτών με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας σε τρεις πόλεις της χώρας, σηματοδοτώντας τους πρώτους νεκρούς που καταγράφονται από το νέο κύμα κινητοποιήσεων που ξέσπασε με αφορμή την ακρίβεια και το υψηλός κόστος ζωής.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, όταν καταστηματάρχες προχώρησαν σε απεργία διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, αποκτώντας πιο έντονο χαρακτήρα.



Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Λορντεγκάν, στην επαρχία Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιάρι, και άλλοι τρεις στην πόλη Άζνα, στη γειτονική επαρχία Λορεστάν. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, στη Λορντεγκάν «ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες σε διοικητικά κτίρια της πόλης», μεταξύ των οποίων το γραφείο του επάρχου, το τζαμί, το Ίδρυμα Μαρτύρων, το δημαρχείο και τράπεζες, με την αστυνομία να απαντά με χρήση δακρυγόνων.



Τα κτίρια υπέστησαν, κατά την ίδια πηγή, «σοβαρές ζημιές», ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων που χαρακτηρίστηκαν ως «υποκινητές». Στην Άζνα, το Fars ανέφερε ότι «ταραχοποιοί εκμεταλλεύτηκαν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για να επιτεθούν σε αστυνομικό τμήμα». Κατά τη διάρκεια προηγούμενων κινητοποιήσεων, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης συχνά αποκαλούσαν τους διαδηλωτές «ταραχοποιούς», υιοθετώντας σκληρή ρητορική.



Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι μέλος των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Κουχντάστ, στο δυτικό Ιράν. Όπως ανέφερε ο υποδιοικητής της επαρχίας Λορεστάν, Σαΐντ Πουραλί, πρόκειται για 21χρονο μέλος των Basij, οι οποίοι συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκαν 13 αστυνομικοί και μέλη των Basij από ρίψεις πετρών.

Οι τρέχουσες διαδηλώσεις είναι μικρότερης κλίμακας σε σύγκριση με το μαζικό κύμα αναταραχών του 2022, που είχε πυροδοτηθεί από τον θάνατο της Μάχσα Αμινί υπό κράτηση, μετά τη σύλληψή της για φερόμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα για τις γυναίκες. Εκείνες οι κινητοποιήσεις είχαν οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.
