Νεκρός Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη, φέρεται να προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο
Οι παλαιστινιακές αρχές ενημέρωσαν πως ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Άλαν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα τρεις
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, «ένας τρομοκράτης αποπειράθηκε να παρασύρει στρατιώτες που επιχειρούσαν στην περιοχή Εϊναμπούς». Ακολούθως, οι ισραηλινοί στρατιώτες «πυροβόλησαν τον τρομοκράτη και τον εξουδετέρωσαν».
Israeli occupation soldiers shot dead a Palestinian and injured at least three others during their raid on a site between the villages of Einabus and Urif, south of Nablus. pic.twitter.com/rtfZxEEgKU— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) December 30, 2025
Οι παλαιστινιακές αρχές ενημέρωσαν πως ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Άλαν «πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής» μεταξύ των κοινοτήτων Εϊναμπούς και Αουάρτα.
Palestinian Qais Sami Allan was gunned down by Israeli occupation forces’ gunfire between the villages of Aynabus and Awarta, south of Nablus city in the occupied West Bank. pic.twitter.com/IogQoZfLzS— Quds News Network (@QudsNen) December 30, 2025
Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε «τρεις τραυματίες που βρίσκονταν κοντά στο όχημα που δέχθηκε πυρά» από τους ισραηλινούς στρατιώτες.
Watch | The vehicle in which Qais Allan was in was riddled with heavy gunfire by Israeli occupation forces, leading to his killing and the injury of others between the villages of Aynabus and Awarta, south of Nablus in the occupied West Bank. https://t.co/6DmztAvMoC pic.twitter.com/DwZyvZtJf2— Quds News Network (@QudsNen) December 30, 2025
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου Παλαιστίνιος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 68χρονο Ισραηλινό και στη συνέχεια σκότωσε με μαχαίρι μια 18χρονη στο βόρειο Ισραήλ.
Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχειρήσεις στην Καμπάτια της Δυτικής Όχθης, γενέτειρα του δράστη της επίθεσης, συλλαμβάνοντας τον πατέρα και τα αδέρφια του.
Israeli forces force Palestinian families out of homes in eastern Nablus at midnight to clear the way for settlers. pic.twitter.com/8lhoJelUqP— HatsOff (@HatsOffff) December 30, 2025
Πολυάριθμες επιθέσεις Παλαιστινίων έχουν σημειωθεί στο Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε το μακελειό που προκάλεσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Έκτοτε καταγράφηκε επίσης έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη, την οποία κατέλαβε το Ισραήλ το 1967. Περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους αρκετοί άμαχοι, σκοτώθηκαν από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.
Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί – στρατιώτες και άμαχοι – έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.
