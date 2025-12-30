Οργή στη Σουηδία για τη δολοφονία 25χρονης από 26χρονο τρανς: Το 2019 είχε συλληφθεί για απαγωγή 10χρονης και είχε αποφυλακιστεί πρόωρα

Η 25χρονη έπεσε θύμα απαγωγής σε σιδηροδρομικό σταθμό - Αφού τη σκότωσε, τη μετέφερε σε δάσος για να τη θάψει





Η 25χρονη κοπέλα, όπως μεταδίδουν σουηδικά μέσα ενημέρωσης, απήχθη στις 26 Δεκεμβρίου στον σταθμό τρένου Rönninge. Λίγες ώρες αργότερα δολοφονήθηκε και στη συνέχεια η σορός της μεταφέρθηκε σε δάσος.



Η 25χρονη που έπεσε θύμα δολοφονίας στη Σουηδία



Αφού βρέθηκαν αποδείξεις μέσω DNA για την ταυτοποίηση της 25χρονης, αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα η οποία το Σάββατο οδήγησε στη σύλληψη του 26χρονου τρανς που έχει πάρει το όνομα Βίλμα Άντερσεν.







Οι συγγενείς της 25χρονης είχαν σημάνει συναγερμό όταν σε απόσταση 500 μέτρων από τον σταθμό του τρένου που είχε θεαθεί τελευταία φορά ζωντανή, βρήκαν τα ακουστικά της μαζί με καλώδια, ένα σφυρί και ίχνη από λάστιχα.



Το εγκληματικό παρελθόν του δράστη Όπως έγινε γνωστό, το 2019 ο 26χρονος σήμερα τρανς, ο οποίος τότε ονομαζόταν Ρόμπιν, είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για απόπειρα



Κλείσιμο



Το κορίτσι είχε καταφέρει να γλιτώσει όταν βρήκε την ευκαιρία να βγει από το αυτοκίνητο που την είχε βάλει ο απαγωγέας της όταν εκείνος μπήκε στη θέση του οδηγού.



Αριστερά ο Ρόμπιν και δεξιά η Βίλμα Άντερσον



Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σουηδία η δολοφονία μιας 25χρονης από έναν 26χρονο τρανς , ο οποίος το 2019, ενώ ήταν άνδρας, είχε απαγάγει ένα κορίτσι 10 ετών με σκοπό να το βιάσει, είχε καταδικαστεί σε μόλις 2 χρόνια και 4 μήνες και είχε αποφυλακιστεί πρόωρα.Η 25χρονη κοπέλα, όπως μεταδίδουν σουηδικά μέσα ενημέρωσης, απήχθη στις 26 Δεκεμβρίου στον σταθμό τρένου Rönninge. Λίγες ώρες αργότερα δολοφονήθηκε και στη συνέχεια η σορός της μεταφέρθηκε σε δάσος.Αφού βρέθηκαν αποδείξεις μέσωγια την ταυτοποίηση της 25χρονης, αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα η οποία το Σάββατο οδήγησε στη σύλληψη του 26χρονου τρανς που έχει πάρει το όνομαΗ εικόνα που έχει σχηματιστεί είναι ότι ο 26χρονος αφού σκότωσε την 25χρονη στη συνέχεια διένυσε μια μεγάλη απόσταση σε δάσος για να θάψει εκεί τη σορό της άτυχης κοπέλας. Όταν συνελήφθη, μάλιστα, παραδέχθηκε ότι τα τμήματα της σορού που εντοπίστηκαν ανήκαν στην αγνοούμενη κοπέλα.Οι συγγενείς της 25χρονης είχαν σημάνει συναγερμό όταν σε απόσταση 500 μέτρων από τον σταθμό του τρένου που είχε θεαθεί τελευταία φορά ζωντανή, βρήκαν τα ακουστικά της μαζί με καλώδια, ένα σφυρί και ίχνη από λάστιχα.Όπως έγινε γνωστό, το 2019 ο 26χρονος σήμερα τρανς, ο οποίος τότε ονομαζόταν Ρόμπιν, είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για απόπειρα απαγωγής ενός 10χρονου κοριτσιού.Τότε το δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο Ρόμπιν ήθελε να κάνει κακό στη ζωή της 10χρονης και να τη βιάσει.Το κορίτσι είχε καταφέρει να γλιτώσει όταν βρήκε την ευκαιρία να βγει από το αυτοκίνητο που την είχε βάλει ο απαγωγέας της όταν εκείνος μπήκε στη θέση του οδηγού.

Ο τότε Ρόμπιν είχε καταδικαστεί σε μόλις 2 χρόνια και 4 μήνες φυλακή με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην κατοχή του και χιλιάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας.



Έκτοτε ο Ρόμπιν άλλαξε πολλά ονόματα πριν να καταλήξει ως Βίλμα Άντερσεν καταφέρνοντας να αποφυλακιστεί περίπου έναν χρόνο μετά την καταδίκη του αφού αξιοποίησε διάταξη που επιτρέπει μείωση της ποινής σε ένδειξη καλής διαγωγής στη φυλακή.



Όπως σημειώνουν σουηδικά μέσα ενημέρωσης, μετά την αλλαγή φύλου που δήλωσε ότι έκανε, ο 26χρονος θα έχει το δικαίωμα να εκτίσει την ποινή του σε γυναικεία φυλακή.