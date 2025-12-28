Μακρόν: Η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωνε μια ζωή ελευθερίας
Μακρόν: Η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωνε μια ζωή ελευθερίας
Συγκίνηση στη Γαλλία για τον θάνατο της θρυλικής ηθοποιού στα 91 της χρόνια
Στο αποτύπωμα της Μπριζίτ Μπαρντό στη γαλλική αλλά και τη γαλλική κουλτούρα αναφέρθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του για τον θάνατο της θρυλικής ηθοποιού σε ηλικία 91 ετών.
«Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική της δόξα, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε Μαριάν. Η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωνε μια ζωή ελευθερίας» τόνισε σε ανάρτησή του ο Μακρόν.
Ο Γάλλος πρόεδρος επισημαίνει ότι η Μπριζίτ Μπαρντό είχε γαλλική ύπαρξη αλλά και παγκόσμια λάμψη. «Μας άγγιζε. Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα» κατέληξε.
Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025
