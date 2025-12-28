Μακρόν: Η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωνε μια ζωή ελευθερίας
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Μπριζίτ Μπαρντό

Μακρόν: Η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωνε μια ζωή ελευθερίας

Συγκίνηση στη Γαλλία για τον θάνατο της θρυλικής ηθοποιού στα 91 της χρόνια

Μακρόν: Η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωνε μια ζωή ελευθερίας
Στο αποτύπωμα της Μπριζίτ Μπαρντό στη γαλλική αλλά και τη γαλλική κουλτούρα αναφέρθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του για τον θάνατο της θρυλικής ηθοποιού σε ηλικία 91 ετών.


«Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική της δόξα, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε Μαριάν. Η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωνε μια ζωή ελευθερίας» τόνισε σε ανάρτησή του ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισημαίνει ότι η Μπριζίτ Μπαρντό είχε γαλλική ύπαρξη αλλά και παγκόσμια λάμψη. «Μας άγγιζε. Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα» κατέληξε.


