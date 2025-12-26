Δύο νεκροί από επίθεση Παλαιστινίου στο βόρειο Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Παλαιστίνη Επίθεση Ισραήλ

Δύο νεκροί από επίθεση Παλαιστινίου στο βόρειο Ισραήλ

Ο δράστης έπεσε με αυτοκίνητο που οδηγούσε σε 68χρονο άνδρα στο Μπέιτ Σιν

Δύο νεκροί από επίθεση Παλαιστινίου στο βόρειο Ισραήλ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Παλαιστίνιος σκότωσε έναν άνδρα και μία γυναίκα σήμερα στο βόρειο Ισραήλ πριν τραυματισθεί από πυρά, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών και η αστυνομία.

Ο δράστης της επίθεσης, «κάτοικος των εδαφών της Παλαιστινιακής Αρχής», έπεσε με αυτοκίνητο που οδηγούσε σε 68χρονο άνδρα στο Μπέιτ Σιν και στην συνέχεια μαχαίρωσε νεαρή γυναίκα στο Έιν Χαρόντ, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.

Τα δύο θύματα της επίθεσης υπέκυψαν στα τραύματά τους.


4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης