Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Απίστευτες σκηνές στο Καζακστάν: Οδηγός έκανε «κολιές» με Lada σε πλατεία και γκρέμισε το 12μετρο χριστουγεννιάτικο δέντρο, δείτε βίντεο
Απίστευτες σκηνές στο Καζακστάν: Οδηγός έκανε «κολιές» με Lada σε πλατεία και γκρέμισε το 12μετρο χριστουγεννιάτικο δέντρο, δείτε βίντεο
Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ενώ ο οδηγός πέραν του προστίμου που του επιβλήθηκε, διατάχθηκε να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε
Μάλλον λανθασμένη αποδείχθηκε η επιλογή ενός οδηγού στο Καζακστάν να κάνει «κολιές» στην κεντρική πλατεία της πόλης Σαριαγκάς καθώς σε μια από αυτές κατέληξε να γκρεμίσει το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ο οδηγός ενός Lada να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητο τελικά να πέφτει κατευθείαν πάνω στο ύψους 12 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο με αποτέλεσμα να το γκρεμίσει.
Παρά το γεγονός, δε, ότι γκρέμισε το δέντρο, ο οδηγός του Lada διέφυγε ατάραχος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρώτο τηλεφώνημα για το περιστατικό έγινε στις 3 τα ξημερώματα. Ακολούθησε έρευνα με τους αστυνομικούς να ταυτοποιούν τον δράστη χάρη και στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ενώ ο οδηγός πέραν του προστίμου που του επιβλήθηκε, διατάχθηκε να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε.
Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ο οδηγός ενός Lada να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητο τελικά να πέφτει κατευθείαν πάνω στο ύψους 12 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο με αποτέλεσμα να το γκρεμίσει.
🎄In Kazakhstan, a driver went drifting and knocked down the main New Year’s tree— NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025
The incident happened on the central square in the city of Saryagash.
Later, the young man told police that he was trying to drive around the tree, lost control of the vehicle, and crashed into… pic.twitter.com/qnuJHfmPrp
Παρά το γεγονός, δε, ότι γκρέμισε το δέντρο, ο οδηγός του Lada διέφυγε ατάραχος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρώτο τηλεφώνημα για το περιστατικό έγινε στις 3 τα ξημερώματα. Ακολούθησε έρευνα με τους αστυνομικούς να ταυτοποιούν τον δράστη χάρη και στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ενώ ο οδηγός πέραν του προστίμου που του επιβλήθηκε, διατάχθηκε να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα