Απίστευτες σκηνές στο Καζακστάν: Οδηγός έκανε «κολιές» με Lada σε πλατεία και γκρέμισε το 12μετρο χριστουγεννιάτικο δέντρο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καζακστάν Οδηγός Αυτοκίνητο Χριστουγεννιάτικο δέντρο Lada

Απίστευτες σκηνές στο Καζακστάν: Οδηγός έκανε «κολιές» με Lada σε πλατεία και γκρέμισε το 12μετρο χριστουγεννιάτικο δέντρο, δείτε βίντεο

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ενώ ο οδηγός πέραν του προστίμου που του επιβλήθηκε, διατάχθηκε να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε

Απίστευτες σκηνές στο Καζακστάν: Οδηγός έκανε «κολιές» με Lada σε πλατεία και γκρέμισε το 12μετρο χριστουγεννιάτικο δέντρο, δείτε βίντεο
30 ΣΧΟΛΙΑ
Μάλλον λανθασμένη αποδείχθηκε η επιλογή ενός οδηγού στο Καζακστάν να κάνει «κολιές» στην κεντρική πλατεία της πόλης Σαριαγκάς καθώς σε μια από αυτές κατέληξε να γκρεμίσει το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ο οδηγός ενός Lada να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητο τελικά να πέφτει κατευθείαν πάνω στο ύψους 12 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο με αποτέλεσμα να το γκρεμίσει.



Παρά το γεγονός, δε, ότι γκρέμισε το δέντρο, ο οδηγός του Lada διέφυγε ατάραχος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρώτο τηλεφώνημα για το περιστατικό έγινε στις 3 τα ξημερώματα. Ακολούθησε έρευνα με τους αστυνομικούς να ταυτοποιούν τον δράστη χάρη και στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ενώ ο οδηγός πέραν του προστίμου που του επιβλήθηκε, διατάχθηκε να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε.
30 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης