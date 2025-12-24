ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Γκύζη και Παιανία

Ελεύθερη αφέθηκε η Γκρέτα Τούνμπεργκ μετά τη σύλληψή της στο Λονδίνο για διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης
Γκρέτα Τούνμπεργκ Λονδίνο Παλαιστίνη

Ελεύθερη αφέθηκε η Γκρέτα Τούνμπεργκ μετά τη σύλληψή της στο Λονδίνο για διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης

Η 22χρονη Σουηδή ακτιβίστρια είχε συλληφθεί από την βρετανική αστυνομία υπό την κατηγορία υποστήριξης τρομοκρατικής οργάνωσης

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ αφέθηκε ελεύθερη την Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου, μετά τη σύλληψή της την Τρίτη στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υπέρ της Παλαιστίνης. Η 22χρονη είχε συλληφθεί από την αστυνομία υπό την κατηγορία υποστήριξης τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς κρατούσε πλακάτ που υποστήριζε τους κρατούμενους της Παλαιστινιακής Δράσης, οργανισμού που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατικός από τη βρετανική κυβέρνηση.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες


Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στην καρδιά του Λονδίνου, κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε "Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Παλαιστινιακής Δράσης. Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία".



Σύμφωνα με τις αρχές, η σύλληψή της έγινε με βάση τον Τρομοκρατικό Νόμο, καθώς η Παλαιστινιακή Δράση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τη βρετανική κυβέρνηση. Η Τούνμπεργκ αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, με την υπόθεση να παραπέμπεται στις αρχές του Μαρτίου.


Υποστήριξη και αντιδράσεις

Η οργάνωση Prisoners for Palestine, η οποία υποστηρίζει Παλαιστίνιους ακτιβιστές που έχουν συλληφθεί και κάνουν απεργία πείνας, δήλωσε ότι η διαμαρτυρία στο Λονδίνο στοχεύει στο κτίριο μιας ασφαλιστικής εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες στην ισραηλινή αμυντική εταιρεία Elbit Systems, η οποία συνδέεται με τις αμυντικές βιομηχανίες του Ισραήλ. Οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι είχαν συλλάβει και άλλους δύο ανθρώπους για ρίψη κόκκινης μπογιάς στο κτίριο, ενώ η Τούνμπεργκ συνελήφθη για το πλακάτ της.

Η απάντηση της Σουηδής ακτιβίστριας και η πρόσφατη σύλληψή της προστίθεται σε μια σειρά γεγονότων όπου η Τούνμπεργκ έχει αναδειχθεί ως φωνή για την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενώ το 2023 είχε αφεθεί ελεύθερη από ανάλογη σύλληψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
