Γουίτκοφ: Εποικοδομητικές και παραγωγικές οι συνομιλίες στο Μαϊάμι με Ουκρανούς και Ευρωπαίους
Γουίτκοφ: Εποικοδομητικές και παραγωγικές οι συνομιλίες στο Μαϊάμι με Ουκρανούς και Ευρωπαίους

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη συζήτηση των χρονοδιαγραμμάτων και «τα επακόλουθα επόμενα βήματα ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ

Γουίτκοφ: Εποικοδομητικές και παραγωγικές οι συνομιλίες στο Μαϊάμι με Ουκρανούς και Ευρωπαίους
Οι συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών, των Ευρωπαίων και των Ουκρανών αξιωματούχων κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες στη Φλόριντα με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν παραγωγικές και εποικοδομητικές, ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε μια σειρά «παραγωγικών και εποικοδομητικών συναντήσεων» με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους της στο Μαϊάμι, ανέφερε.

Έγινε επίσης μια ξεχωριστή, «εποικοδομητική συνάντηση» μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη συζήτηση των χρονοδιαγραμμάτων και «τα επακόλουθα επόμενα βήματα», σύμφωνα με τον Γουίτκοφ.
