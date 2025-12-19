Σενάρια ανασχηματισμού στην Τουρκία: Φήμες ότι ο Καλίν θα πάρει τη θέση του Φιντάν στο υπουργείο Εξωτερικών, αναμένονται οι αποφάσεις Ερντογάν
Ο δημοσιογράφος Μουσταφά Μπαλμπάι υποστηρίζει ότι η κίνηση του Ερντογάν αποσκοπεί στην εκτόνωση της εσωτερικής πίεσης που υφίσταται η κυβέρνηση, καθώς και στην ανανέωση της δυναμικής του υπουργείου Εξωτερικών
Οι φήμες για ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου στην Τουρκία πυκνώνουν, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να φέρεται να εξετάζει την αντικατάσταση του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Άγκυρα, ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του είναι ο Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΜΙΤ). Η κίνηση αυτή αποδίδεται σε μια προσπάθεια του Ερντογάν να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές πιέσεις και να ανανεώσει την εικόνα της κυβέρνησής του. Τη συζήτηση περί ανασχηματισμού επανέφερε στο προσκήνιο ένα δημοσίευμα της Sozcu, με πληροφορίες από τον δημοσιογράφο Μουσταφά Μπαλμπάι, ο οποίος υποστηρίζει ότι η κίνηση του Ερντογάν αποσκοπεί στην εκτόνωση της εσωτερικής πίεσης που υφίσταται η κυβέρνηση, καθώς και στην ανανέωση της δυναμικής του υπουργείου Εξωτερικών.
Ο Μπαλμπάι αναφέρει ότι η θέση του Χακάν Φιντάν έχει κλονιστεί, ειδικά μετά τις δηλώσεις του σχετικά με τους αμερικανικούς κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά KAAN και την αρνητική αντίδραση των δημοσιογράφων μετά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Η τουρκική κυβέρνηση φαίνεται να προχωρά σε στρατηγικές κινήσεις, καθώς ο Ερντογάν εμφανίζεται αποφασισμένος να αναδιοργανώσει το υπουργικό του συμβούλιο. Ειδικότερα, η πιθανή μετακίνηση του Ιμπραήμ Καλίν από την ΜΙΤ στο υπουργείο Εξωτερικών εκτιμάται ως στρατηγική επιλογή για να αξιοποιηθεί η επιρροή του Καλίν, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θέση της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή.
Παρά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, η τουρκική προεδρία δεν έχει εκδώσει καμία επίσημη ανακοίνωση για τις αλλαγές αυτές. Οι φήμες παραμένουν στον χώρο των δημοσιογραφικών πληροφοριών, με την τελική απόφαση να αναμένεται να ληφθεί από τον Τούρκο πρόεδρο, καθορίζοντας τη μελλοντική πορεία της τουρκικής διπλωματίας και κυβέρνησης.
