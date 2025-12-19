Δείτε βίντεο: Χάος σε Ντουμπάι και Εμιράτα από την κακοκαιρία, ποτάμια λάσπης οι δρόμοι, ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Δείτε βίντεο: Χάος σε Ντουμπάι και Εμιράτα από την κακοκαιρία, ποτάμια λάσπης οι δρόμοι, ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Βασικές οδικές αρτηρίες γέμισαν νερά από τις καταρρακτώδεις βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή

Δείτε βίντεο: Χάος σε Ντουμπάι και Εμιράτα από την κακοκαιρία, ποτάμια λάσπης οι δρόμοι, ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που χτύπησε τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ντουμπάι αλλά και το Αμπού Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στο εμιράτο της Σάρτζα πλημμύρισε μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες και οι περαστικοί κυκλοφορούσαν χωρίς παπούτσια.


Aftermath of the heavy night time rain in Dubai





Κλείσιμο


🌟 Heavy Rain in Dubai 🌧 Dubai Street Flooded 2025 #vlog #malarkarthick #dubai #rain #trending #uae


Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στις κατοικίες τους και να βγουν μόνο αν υπάρχει «απόλυτη ανάγκη» για μετακίνηση.



UAE Flood Chaos LIVE: Heavy Rains Sweep UAE, Flooding Streets in Dubai and Sharjah Cities


Εν τω μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ακύρωσε τουλάχιστον 13 πτήσεις από το Ντουμπάι, ενώ δεκάδες άλλες καθυστέρησαν.




Παρόμοιες εικόνες είχε δει η χώρα τον Απρίλιο του 2024, όταν είχαν ακυρωθεί πάνω από 2.000 πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα στον κόσμο. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε.
