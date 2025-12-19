Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Δείτε βίντεο: Χάος σε Ντουμπάι και Εμιράτα από την κακοκαιρία, ποτάμια λάσπης οι δρόμοι, ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Βασικές οδικές αρτηρίες γέμισαν νερά από τις καταρρακτώδεις βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή
Στο εμιράτο της Σάρτζα πλημμύρισε μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες και οι περαστικοί κυκλοφορούσαν χωρίς παπούτσια.
Car stranded on a waterlogged street in Sharjah.— Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025
Video by: Virendra Saklani/Gulf News
Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5
الإمارات : استمرار جريان وادي البيح في رأس الخيمة #منخفض_البشاير #أخبار_الإمارات #مركز_العاصفة— مركز العاصفة (@Storm_centre) December 19, 2025
19/12/2025 pic.twitter.com/Kmw686LvNC
الإمارات : الان جريان أودية الطويين شمال الفجيرة #منخفض_البشاير #أخبار_الإمارات #مركز_العاصفة— مركز العاصفة (@Storm_centre) December 19, 2025
19/12/2025 pic.twitter.com/jA9IOUxuSG
لوحة جميلة حفيت يعانق السحاب في مدينة العين #منخفض_البشاير #أخبار_الإمارات #مركز_العاصفة— مركز العاصفة (@Storm_centre) December 19, 2025
19/12/2025 pic.twitter.com/87KPxnprGL
Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στις κατοικίες τους και να βγουν μόνο αν υπάρχει «απόλυτη ανάγκη» για μετακίνηση.
Heavy rain hits Dubai's Karama: Roads waterlogged, cars stranded— Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025
Live updates: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/UEpZPMBF8f
Vehicles navigate floodwater in Dubai's Al Barsha 1 following heavy rain.— Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025
Video by: James Martinez/Gulf News
Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5
Heavy rain lashed Dubai and Abu Dhabi in the early hours of Friday, leading to flooding and sparking work-from-home arrangements in some parts of the country
Εν τω μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ακύρωσε τουλάχιστον 13 πτήσεις από το Ντουμπάι, ενώ δεκάδες άλλες καθυστέρησαν.
Flooding reported inside Mall of the Emirates amid Dubai rain. Stay safe out there 🌧— Gulf Moments (@Gulf_Moments) December 19, 2025
🎥: @karimb_2 / TikTok, @manan._.mehta / Instagram#gulfmoments #dubai #dubairain #uae #rain #flood #malloftheemirates pic.twitter.com/kPWPTFvXEB
عاصفة شديدة تجتاح مدينة المرفأ الامارتية
Παρόμοιες εικόνες είχε δει η χώρα τον Απρίλιο του 2024, όταν είχαν ακυρωθεί πάνω από 2.000 πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα στον κόσμο. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε.
