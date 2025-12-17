Βομβιστική επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια, τουλάχιστον 26 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Ζαπορίζια Τραυματίες Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία

Βομβιστική επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια, τουλάχιστον 26 τραυματίες

Η ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι σε διάστημα μισής ώρας την Ζαπορίζια έπληξαν τρεις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες

Βομβιστική επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια, τουλάχιστον 26 τραυματίες
16 ΣΧΟΛΙΑ
Ρωσική επίθεση με βόμβες ολίσθησης στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 26 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Οι Ρώσοι εκτόξευσαν κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, καταστρέφοντας πολυκατοικίες και προκαλώντας ζημιές σε υποδομή και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα» έγραφε ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντορ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram. Τρεις επιθέσεις έπληξαν την πρωτεύουσα της περιοχής και τα περίχωρα της, πρόσθεσε ο ίδιος. Η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ερειπίων συνεχίζονται.

Η ουκρανική αστυνομία, σύμφωνα με το BBC, ανακοίνωσε ότι σε διάστημα μισής ώρας την Ζαπορίζια έπληξαν τρεις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Δύο από τις βόμβες έπληξαν πολυκατοικίες, καταστρέφοντας 130 διαμερίσματα. Η τρίτη βόμβα έπληξε μια υποδομή όπου προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής, Η τέταρτη βόμβα εξερράγη δίπλα σε γυμνάσιο. Οι μαθητές δεν τραυματίσθηκαν, αλλά τραυματίσθηκε μια γυναίκα.
Εικόνες του AFP δείχνουν πυροσβέστες να μάχονται με μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα οκταώροφο κτίριο κατοικιών με πρόσοψη μαυρισμένη από φλόγες και σπασμένα παράθυρα.

Η Ζαπορίζια, η οποία είχε περίπου 710.000 κατοίκους πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, βομβαρδίζεται τακτικά από τον ρωσικό στρατό, ο οποίος προελαύνει σταδιακά, με την πρώτη γραμμή να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα χιλιομέτρων.

Η πόλη της Ζαπορίζια, που απέχει λιγότερα από 25 χιλιόμετρα από την γραμμή του μετώπου, έχει βομβαρδισθεί επανειλημμένα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης