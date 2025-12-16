«Εισιτήριο» δύο ευρώ για να δουν οι τουρίστες τη Φοντάνα Ντι Τρέβι - Δεν έχει ληφθεί απόφαση, απαντά ο δήμος της Ρώμης
ΚΟΣΜΟΣ
Ρώμη Φοντάνα ντι Τρέβι Τουρισμός

«Εισιτήριο» δύο ευρώ για να δουν οι τουρίστες τη Φοντάνα Ντι Τρέβι - Δεν έχει ληφθεί απόφαση, απαντά ο δήμος της Ρώμης

Οι Αρχές περιορίζουν  τον αριθμό των επισκεπτών που μπορεί να είναι στον χώροι σε 400 κάθε φορά

«Εισιτήριο» δύο ευρώ για να δουν οι τουρίστες τη Φοντάνα Ντι Τρέβι - Δεν έχει ληφθεί απόφαση, απαντά ο δήμος της Ρώμης
Φαίνεται ότι μπορεί πράγματι να έχει φτάσει η ώρα της μεγάλης αλλαγής στη Ρώμη: από τις 7 Ιανουαρίου, οι τουρίστες θα πρέπει να πληρώνουν εισιτήριο δύο ευρώ για να θαυμάζουν από κοντά το αριστουργηματικό σιντριβάνι Φοντάνα Ντι Τρέβι, στο κέντρο της Ρώμης.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, αΑπό την πληρωμή του εισιτηρίου θα εξαιρούνται μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι της ιταλικής πρωτεύουσας.

Τους τελευταίους μήνες, ο δήμος της Ρώμης αποφάσισε τον περιορισμό του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών στο σιντριβάνι, το οποίο κατασκευάστηκε πριν από τρεις αιώνες, την εποχή του μπαρόκ.

Απαγορεύεται να βρίσκονται συγχρόνως στον χώρο μπροστά σε αυτό το αρχιτεκτονικό αριστούργημα πάνω από 400 επισκέπτες.

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο δήμος της Ρώμης υπογράμμισε πάντως ότι «δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις» και ότι «πρόκειται μόνον για ένα ενδεχόμενο το οποίο, ως γνωστόν, η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και καιρό».

