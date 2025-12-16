Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε άνδρα που έπεσε στις γραμμές του Μετρό στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο

Με τη βοήθεια και άλλων πολιτών, κατάφερε να ανασύρει τον άνδρα από τις γραμμές ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα