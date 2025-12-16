Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό στη Φλόριντα: Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
ΚΟΣΜΟΣ
Γιατρός Φλόριντα Καταψύκτης Πολυκατάστημα Νεκρή γυμνή

Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό στη Φλόριντα: Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος

Σύμφωνα με την αστυνομία η αναισθησιολόγος είχε μπει στο κατάστημα το προηγούμενο βράδυ, αλλά δεν αγόρασε τίποτα

Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό στη Φλόριντα: Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης μια 32χρονης γιατρού στη Φλόριντα, η οποία βρέθηκε νεκρή και γυμνή μέσα σε καταψύκτη πολυκαταστήματος μια ημέρα μετά την είσοδό της σε αυτό.

Την Έλεν Μασιέλ Γκαράι Σάντσεζ βρήκε στον καταψύκτη στις 8 το πρωί της Κυριακής μια υπάλληλος του πολυκαταστήματος Dollar Treee στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με την αστυνομία η 32χρονη αναισθησιολόγος είχε μπει στο κατάστημα το προηγούμενο βράδυ, αλλά δεν αγόρασε τίποτα.

Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό στη Φλόριντα: Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος


Η εικόνα που έχει σχηματιστεί είναι ότι για άγνωστους λόγους η Σάντσεζ μπήκε στην περιοχή που είναι μόνο για τους υπαλλήλους, όπου βρίσκεται ο καταψύκτης, και παρέμεινε εκεί όλη τη νύχτα.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και εξετάζουν άλλα σενάρια για τη γιατρό με καταγωγή από τη Νικαράγουα που ειδικευόταν στις συγγενείς καρδιοπάθειες.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την οικογένεια της Σάντσεζ και προσπαθεί να διαπιστώσει αν είχε ψυχολογικά ή προσωπικά προβλήματα, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Κλείσιμο
Οι συγγενείς της 32χρονης προσπαθούν τώρα να στείλουν τη σορό της στη Νικαράγουα, όπου ζουν τα δύο παιδιά της, που «ήταν το κέντρο του κόσμου της».
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ακαταμάχητη double εμπειρία σοκοφρέτας

Σε μια εποχή που όλα τρέχουν, πιέζουν και μικραίνουν, θα ήθελες να υπάρχουν κάποιες μικρές απολαύσεις που θα μπορείς να τις απολαμβάνεις λίγο περισσότερο, όπως τη νέα ΙΟΝ Σοκοφρέτα Double Choco

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης