Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό στη Φλόριντα: Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
Σύμφωνα με την αστυνομία η αναισθησιολόγος είχε μπει στο κατάστημα το προηγούμενο βράδυ, αλλά δεν αγόρασε τίποτα
Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης μια 32χρονης γιατρού στη Φλόριντα, η οποία βρέθηκε νεκρή και γυμνή μέσα σε καταψύκτη πολυκαταστήματος μια ημέρα μετά την είσοδό της σε αυτό.
Την Έλεν Μασιέλ Γκαράι Σάντσεζ βρήκε στον καταψύκτη στις 8 το πρωί της Κυριακής μια υπάλληλος του πολυκαταστήματος Dollar Treee στο Μαϊάμι.
Σύμφωνα με την αστυνομία η 32χρονη αναισθησιολόγος είχε μπει στο κατάστημα το προηγούμενο βράδυ, αλλά δεν αγόρασε τίποτα.
Η εικόνα που έχει σχηματιστεί είναι ότι για άγνωστους λόγους η Σάντσεζ μπήκε στην περιοχή που είναι μόνο για τους υπαλλήλους, όπου βρίσκεται ο καταψύκτης, και παρέμεινε εκεί όλη τη νύχτα.
Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και εξετάζουν άλλα σενάρια για τη γιατρό με καταγωγή από τη Νικαράγουα που ειδικευόταν στις συγγενείς καρδιοπάθειες.
Η αστυνομία είναι σε επαφή με την οικογένεια της Σάντσεζ και προσπαθεί να διαπιστώσει αν είχε ψυχολογικά ή προσωπικά προβλήματα, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.
Οι συγγενείς της 32χρονης προσπαθούν τώρα να στείλουν τη σορό της στη Νικαράγουα, όπου ζουν τα δύο παιδιά της, που «ήταν το κέντρο του κόσμου της».
