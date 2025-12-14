Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Τουλάχιστον 14 νεκροί από αιφνίδιες πλημμύρες σε επαρχία του Μαρόκο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το Μαρόκο βιώνει έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην οροσειρά Άτλας
Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αιφνίδιες πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές σήμερα στην παράκτια επαρχία Σάφι του Μαρόκου στον Ατλαντικό, ανακοίνωσαν οι μαροκινές αρχές.
Από τις πλημμύρες τραυματίστηκαν επίσης 32 άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, τόνισαν οι αρχές.
Μία ώρα σφοδρής βροχόπτωσης ήταν αρκετή για να πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη του Σάφι, να παρασύρει αυτοκίνητα και να αποκόψει πολλούς δρόμους στην πόλη και τα περίχωρά της. Οι επιχείρησης διάσωσης συνεχίζονται.
Το Μαρόκο βιώνει έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην οροσειρά Άτλας, μετά από επτά χρόνια ξηρασίας.
URGENT 🚨— TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) December 14, 2025
Au moins 7 personnes sont mortes et 20 ont été blessées suite aux fortes pluies orageuses qui ont frappé Safi ce dimanche.
Qu’Allah accepte les défunts parmi les martyrs 🤲🏼💔 pic.twitter.com/rocY25GzlY
Maroc 🇲🇦: Inondations catastrophiques submergent #Safi, familles sinistrées et colère populaire face à l’absence flagrante des autorités#Maroc pic.twitter.com/KVQx54mfjI— بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) December 14, 2025
Major flooding in Tetouan, Morocco today. pic.twitter.com/NLNFpPYRzf— Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 13, 2025
