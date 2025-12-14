Τουλάχιστον 14 νεκροί από αιφνίδιες πλημμύρες σε επαρχία του Μαρόκο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρόκο Πλημμύρες

Τουλάχιστον 14 νεκροί από αιφνίδιες πλημμύρες σε επαρχία του Μαρόκου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το Μαρόκο βιώνει έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην οροσειρά Άτλας

Τουλάχιστον 14 νεκροί από αιφνίδιες πλημμύρες σε επαρχία του Μαρόκο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αιφνίδιες πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές σήμερα στην παράκτια επαρχία Σάφι του Μαρόκου στον Ατλαντικό, ανακοίνωσαν οι μαροκινές αρχές.

Από τις πλημμύρες τραυματίστηκαν επίσης 32 άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, τόνισαν οι αρχές.


Μία ώρα σφοδρής βροχόπτωσης ήταν αρκετή για να πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη του Σάφι, να παρασύρει αυτοκίνητα και να αποκόψει πολλούς δρόμους στην πόλη και τα περίχωρά της. Οι επιχείρησης διάσωσης συνεχίζονται.


Το Μαρόκο βιώνει έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην οροσειρά Άτλας, μετά από επτά χρόνια ξηρασίας.

