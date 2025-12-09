Ουκρανικές μονάδες διατάχθηκαν να αποχωρήσουν από το Ποκρόφσκ - Δύσκολη η κατάσταση, λέει ο διοικητής του στρατού
Ουκρανικές μονάδες διατάχθηκαν να αποχωρήσουν από το Ποκρόφσκ - Δύσκολη η κατάσταση, λέει ο διοικητής του στρατού

«Κρατάμε το βόρειο τμήμα και στα δυτικά του Ποκρόφσκ εκκαθαρίσαμε και ελέγχουμε περίπου 54 τετραγωνικά χιλιόμετρα» είπε ο Ολεξάντρ Σίρσκι σε Ουκρανούς δημοσιογράφους

Οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν ορισμένα τμήματα του Ποκρόφσκ, που πολιορκείται από τα μέσα Νοεμβρίου, αλλά ορισμένες μονάδες διατάχθηκαν να υποχωρήσουν έξω από την πόλη την περασμένη εβδομάδα, σε απόσταση 5-7 χιλιομέτρων, δήλωσε σήμερα ο διοικητής του ουκρανικού στρατού.

«Εξακολουθούμε να κρατάμε το βόρειο τμήμα της πόλης, περίπου μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή. Επιπλέον, στα δυτικά του Ποκρόφσκ εκκαθαρίσαμε και ελέγχουμε περίπου 54 τετραγωνικά χιλιόμετρα» είπε ο Ολεξάντρ Σίρσκι σε Ουκρανούς δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση Suspilne, ο Σίρσκι χαρακτήρισε «δύσκολη» την κατάσταση στο Ποκρόφσκ και είπε ότι οι Ρώσοι συγκέντρωσαν εκεί 156.000 στρατιώτες, χρησιμοποιώντας τη βροχή και την ομίχλη ως προκάλυμμα.
