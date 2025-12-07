Περού: Κατασχέθηκαν πάνω από 3 τόνοι κοκαΐνης που προορίζονταν για το Βέλγιο
Περού: Κατασχέθηκαν πάνω από 3 τόνοι κοκαΐνης που προορίζονταν για το Βέλγιο

Η αξία των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν ξεπερνά τα 68 εκατομμύρια δολάρια

Η αστυνομία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών του Περού κατέσχεσε 3,4 τόνους κοκαΐνης που θα τους έκρυβαν σε φορτίο με μπανάνες με προορισμό το Βέλγιο, ανακοίνωσαν χθες, Σάββατο, οι αρχές.

«Στο πλαίσιο ισχυρής επιχείρησης κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, η περουβιανή εθνική αστυνομία κατέσχεσε 3.407 κιλά υδροχλωρικής κοκαΐνης στην περιφέρεια της Πίουρα (στο βορειοδυτικό Περού), αποτρέποντας κατ’αυτόν τον τρόπο την αποστολή της στο εξωτερικό», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν προέρχονται από τη μεγάλη περιοχή καλλιέργειας κόκας, που είναι γνωστή με το ακρωνύμιο VRAEM (κοιλάδα των ποταμών Απουρίμακ, Ένε και Μαντάρο), δήλωσε ο υπηρεσιακός πρόεδρος Χοσέ Χερί.


Κατά την επιχείρηση που διεξήχθη την Τετάρτη η αστυνομία κατέσχεσε ένα φορτηγό που μετέφερε πάνω από 3.000 πακέτα κοκαΐνης με προορισμό αποθήκη όπου συσκευάζονταν κιβώτια με βιολογικές μπανάνες τα οποία προορίζονταν για εξαγωγή, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από το λιμάνι της Πάιτα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο στρατηγός Νίλτον Σάντος, επικεφαλής της υπηρεσίας κατά των ναρκωτικών, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV Perú ότι η επιχείρηση διεξήχθη με τη συνδρομή της αμερικανικής υπηρεσίας κατά των ναρκωτικών DEA.


Η αξία των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν ξεπερνά τα 68 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 58,4 εκατομμύρια ευρώ), σημείωσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της περουβιανής προεδρίας, πίσω από το φορτίο αυτό κρύβεται εγκληματική οργάνωση περουβιανών, Κολομβιανών και Ευρωπαίων πολιτών, η οποία σκόπευε να στείλει τα ναρκωτικά στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το Περού, μαζί με την Κολομβία και τη Βολιβία, βρίσκεται μεταξύ των κύριων παραγωγών κοκαΐνης στον κόσμο. Σύμφωνα με τις περουβιανές αρχές, η χώρα φέρεται να παράγει περίπου 400 τόνους της ναρκωτικής αυτής ουσίας ετησίως.

