Η Άγκυρα κάλεσε τους Ουκρανούς και Ρώσους πρεσβευτές μετά τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Είμαστε μάρτυρες μιας πολύ σοβαρής κλιμάκωσης τις τελευταίες εβδομάδες στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με εκατέρωθεν επιθέσεις ακόμα και  εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής μας Ζώνης δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Μπερίς Εκιντζί

Η Τουρκία κάλεσε τον πρεσβευτή της Ουκρανίας και τους εν ενεργεία επιτετραμμένους της Ρωσίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για να τους διαβιβάσει τις ανησυχίες της σχετικά με μια σειρά επιθέσεων σε πλοία που συνδέονται με τη Ρωσία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών Μπερίς Εκιντζί.

«Είμαστε μάρτυρες μιας πολύ σοβαρής κλιμάκωσης τις τελευταίες εβδομάδες στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με εκατέρωθεν επιθέσεις. Και τέλος, υπήρξαν ορισμένες επιθέσεις και στη Μαύρη Θάλασσα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής μας Ζώνης», δήλωσε ο Εκιντζί στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής.

«Χθες και σήμερα, καλέσαμε τους ενεργεία επιτετραμμένους της Ρωσίας και τον πρεσβευτή της Ουκρανίας για να μεταφέρουν τις ανησυχίες μας».


