Ξανά στο προσκήνιο ο θάνατος της «Ανθρώπινης Barbie»: Η οικογένεια μιλά για δολοφονία μετά την ιατροδικαστική εξέταση
Οι γονείς της influencer από το Βραζιλία και το Γραφείο του Εισαγγελέα υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία δείχνουν ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Η υπόθεση του θανάτου της Βραζιλιάνας influencer Barbara Jankavski, γνωστής στο διαδίκτυο ως «Boneca Desumana» ή «Ανθρώπινη Barbie», επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η οικογένειά της ζητά πλέον να διερευνηθεί ως πιθανή δολοφονία. Η 22χρονη βρέθηκε νεκρή στις 2 Νοεμβρίου, μέσα στο σπίτι του 51χρονου Ρενάτο Κάμπος Πίντο ντε Βίτο στο Σάο Πάολο — ένα σκηνικό που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε ερωτήματα.
Παρά το γεγονός ότι η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατό της σε χρήση κοκαΐνης, οι γονείς της influencer και το Γραφείο του Εισαγγελέα υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία δείχνουν ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Σύμφωνα με κατάθεση που επικαλείται το CNN Brasil, ο 51χρονος ντε Βίτο παραδέχτηκε ότι είχε καλέσει την Jankavski στο σπίτι του για «σεξουαλικές υπηρεσίες» και ότι οι δυο τους έκαναν χρήση παράνομων ουσιών. Όπως υποστήριξε, η influencer αποκοιμήθηκε και όταν διαπίστωσε ότι δεν κινούνταν κάλεσε ασθενοφόρο, προσπαθώντας παράλληλα να την επαναφέρει για εννέα λεπτά. Οι γιατροί που έφτασαν λίγη ώρα αργότερα διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Ωστόσο, στις περιγραφές του εντοπίστηκαν αντιφάσεις, ενώ τα σημάδια στο σώμα της ενίσχυσαν τις υποψίες. Η Αστυνομία βρήκε την 22χρονη μόνο με τα εσώρουχά της, με έναν έντονο μώλωπα στο αριστερό μάτι και σημάδια στην πλάτη. Φίλη της προσπάθησε να εξηγήσει τον τραυματισμό στο πρόσωπο λέγοντας ότι είχε πέσει πρόσφατα, όμως οι αρχές εξαρχής χαρακτήρισαν τον θάνατο «ύποπτο».
Παρότι το θέμα έχει απασχολήσει πολλές φορές τα βραζιλιάνικα μέσα, το νέο στοιχείο που αναζωπύρωσε τη συζήτηση είναι η ξεκάθαρη θέση της οικογένειας: δεν αποδέχεται πλέον την εκδοχή του «ατυχήματος» και ζητά να διερευνηθεί ως ανθρωποκτονία.
Ο ντε Βίτο, από την πλευρά του, επιμένει ότι ο θάνατος της 22χρονης ήταν αποτέλεσμα χρήσης ουσιών και όχι εγκληματικής ενέργειας. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή
Η νεαρή influencer είχε αποκτήσει μεγάλη απήχηση στα social media, με περισσότερους από 55.000 followers στο Instagram και 344.000 στο TikTok, όπου μοιραζόταν την προσπάθειά της να μοιάσει με την Barbie, έχοντας υποβληθεί σε περισσότερες από 27 αισθητικές επεμβάσεις.
