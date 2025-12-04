Η χρήση του Signal από τον Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο των στρατό των ΗΠΑ, σύμφωνα με πόρισμα του Πενταγώνου
ΚΟΣΜΟΣ
Πιτ Χέγκσεθ Αμερικανικό Πεντάγωνο Signal

Η χρήση του Signal από τον Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο των στρατό των ΗΠΑ, σύμφωνα με πόρισμα του Πενταγώνου

Ο υπουργός Άμυνας είχε αποκαλύψει μεταξύ άλλων σε κάποια από τα μηνύματά του προς άλλα μέλη της ομάδας συζήτησης ποιες ώρες θα εξαπολύονταν βομβαρδισμοί  στην Υεμένη

Η χρήση του Signal από τον Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο των στρατό των ΗΠΑ, σύμφωνα με πόρισμα του Πενταγώνου
Ανεξάρτητο όργανο του αμερικανικού Πενταγώνου αποφάνθηκε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο υφισταμένους του χρησιμοποιώντας εφαρμογή ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, το πρόγραμμα Signal, για να συζητά με αξιωματούχους σχετικά με τους βομβαρδισμούς στην Υεμένη, ανέφεραν χθες Τετάρτη μέσα ενημέρωσης.

Στις αρχές της χρονιάς, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν εκστρατεία εναντίον των ανταρτών Χούθι, στο όνομα της προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και του διεθνούς εμπορίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάικ Γουόλτς, απομακρύνθηκε από το αξίωμα στις αρχές Μαΐου, μετά τις αποκαλύψεις τον Μάρτιο δημοσιογράφου του περιοδικού The Atlantic, ο οποίος είχε προστεθεί από αβλεψία σε ομάδα συζήτησης στο Signal στην οποία ανταλλάσσονταν μηνύματα για τις επιχειρήσεις.

Η εσωτερική έρευνα ανεξάρτητου οργάνου του υπουργείου Άμυνας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο υπουργός Χέγκσεθ, που αναρτούσε μηνύματα σε αυτή την ομάδα συζήτησης, έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις σε κίνδυνο, ανέφεραν ΜΜΕ, για παράδειγμα η εφημερίδα Washington Post.

Ο Πιτ Χέγκσεθ είχε αποκαλύψει μεταξύ άλλων σε κάποια από τα μηνύματά του προς άλλα μέλη της ομάδας συζήτησης ποιες ώρες θα εξαπολύονταν βομβαρδισμοί καθώς επίσης και τι μέσα θα χρησιμοποιούνταν συγκεκριμένα.

Πάντως ο υπουργός δεν κρίνεται πως παραβίασε τους κανόνες περί απορρήτων και για την επιχειρησιακή ασφάλεια, αναφέρεται στο πόρισμα, πάντα σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες για το περιεχόμενο του κειμένου.

Η αποκάλυψη καταγράφεται καθώς ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου βρισκόταν ήδη σε δύσκολη θέση, εξαιτίας των πληγμάτων που διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο στον ανατολικό Ειρηνικό και --κυρίως-- στην Καραϊβική, στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί ποτέ αποδείξεις για τη σχέση των πλεούμενων που γίνονται στόχοι με καρτέλ των ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επικρίνεται για τα πλήγματα αυτά, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται από ειδικούς και τον ΟΗΕ. Στην καρδιά της πολεμικής βρέθηκε πρόσφατα επιχείρηση κατά την οποία οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που είχαν βομβαρδίσει ήδη, για να αποτελειώσουν επιζώντες.

Κλείσιμο
Συνολικά πάνω από 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο πλαίσιο των πληγμάτων.

Στην Υεμένη, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν τον Μάιο, κατόπιν συμφωνίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των Χούθι.

Το κίνημα των Υεμενιτών ανταρτών διεξήγαγε σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων που κατ’ αυτό συνδέονταν με το Ισραήλ, καθώς και συμμάχων του, όπως οι ΗΠΑ, λέγοντας πως με τον τρόπο αυτό υποστήριζε τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πολιορκημένους και υπό αδιάκοπους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον πόλεμο που είχε έναυσμα την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.


Ειδήσεις σήμερα

Προ των πυλών η κακοκαιρία Byron με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 9 μποφόρ: Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο συναγερμό», πότε θα χτυπήσει την Αττική

Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση προανήγγειλε ο Τσίπρας και είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους

Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης