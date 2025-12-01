Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Λουλούδια στον τάφο του Εσκομπάρ από την αδελφή του - Σαν σήμερα είχε γενέθλια
Αύριο συμπληρώνονται 32 χρόνια από τον θάνατό του
Πολλοί είναι αυτοί που δεν έχουν ξεχάσει τον Πάμπλο Εσκομπάρ, τον διαβόητο κολομβιανό βαρώνο των ναρκωτικών που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949.
Και δεν πρόκειται μόνο τα μέλη της οικογένειάς του.
Δείτε φωτογραφίες:
Σήμερα Δευτέρα η αδελφή του και στενοί συγγενείς επισκέφτηκαν τον τάφο του Εσκομπάρ στο Μεντεγίν όπου σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με την αστυνομία στις 2 Δεκεμβρίου 1993.
