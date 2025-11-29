Το Μεξικό αναστέλλει τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ισπανία λόγω έξαρσης των κρουσμάτων πανώλης
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Ισπανία χοιρινό Πανώλη των χοίρων

Το Μεξικό αναστέλλει τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ισπανία λόγω έξαρσης των κρουσμάτων πανώλης

Ο ιός, που είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο αλλά φονικός για τους χοίρους, εξαπλώνεται στη δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια

Το Μεξικό αναστέλλει τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ισπανία λόγω έξαρσης των κρουσμάτων πανώλης
Το Μεξικό αναστέλλει τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ισπανία λόγω των κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αυτήν τη χώρα της Ιβηρικής, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το μεξικανικό υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, αναφέρει το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως «ο περιορισμός ισχύει τόσο για τις εμπορικές δραστηριότητες όσο και για τα προϊόντα χοιρινού κρέατος που μεταφέρονται από ταξιδιώτες».

Η Ισπανία είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1/4 της συνολικής παραγωγής της ΕΕ. Η ισπανική κυβέρνηση ενημέρωσε τις Βρυξέλλες και ενεργοποίησε έκτακτα μέτρα στην Καταλονία, καλώντας τις κτηνοτροφικές μονάδες να εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας ενόσω ειδικοί ερευνούν για την πηγή της μόλυνσης.

Ο ιός, που είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο αλλά φονικός για τους χοίρους, εξαπλώνεται στη δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.


