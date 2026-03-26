Λίβανος: Άλλος ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σήμερα σε επίθεση της Χεζμπολάχ
Μαχητές της Χεζμπολάχ έπληξαν τανκ με αντιαρματική ρουκέτα, σε περιοχή βόρεια του ποταμού Λιτάνι

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως άλλος ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

«Ο λοχίας Αβιάντ Ελχανάν Βολάνσκι, 21 ετών, από την Ιερουσαλήμ, μέλος του 77ου Τάγματος της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο τμήμα του Λιβάνου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, μαχητές της Χεζμπολάχ έπληξαν τανκ με αντιαρματική ρουκέτα, σε περιοχή βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Πρόκειται για τον δεύτερο ισραηλινό στρατιώτη που βρίσκει τον θάνατο σήμερα στον νότιο Λίβανο, και τον τέταρτο από τις 2 Μαρτίου όταν ξεκίνησαν εκ νέου οι εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ.
