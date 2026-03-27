Πρώην καθηγήτρια στις ΗΠΑ κινδυνεύει με φυλάκιση 20 ετών μετά την καταγγελία μαθητή της ότι έκαναν σεξ στην τάξη και στο αυτοκίνητο
ΚΟΣΜΟΣ
Σύλληψη Καθηγήτρια ΗΠΑ Νιού Τζέρσεϊ Καταγγελία Μαθητής

48 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη μιας πρώην καθηγήτριας Γυμνασίου προχώρησαν την Πέμπτη οι αρχές στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ μετά την καταγγελία πρώην μαθητή της ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί του στο αυτοκίνητό της και στην τάξη

Η 36χρονη Άσλεϊ Φίσερ δίδασκε κοινωνικές επιστήμες στο Γυμνάσιο Orchard Valley του Νιου Τζέρσεϊ από το 2014 έως το 2023 με τον καταγγέλλοντα - που πλέον είναι ενήλικας - να ισχυρίζεται ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις ενώ εκείνος ήταν μαθητής της το 2021.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές του 2026, ο τότε μαθητής είχε σεξουαλικές επαφές με τη Φίσλερ πολλές φορές - ανάμεσά τους τουλάχιστο μια φορά που κοιμήθηκε μαζί της μέσα στο αυτοκίνητό της και στην τάξη όπου δίδασκε.

Η 36χρονη Άσλεϊ Φίσερ που συνελήφθη


Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα εντόπισαν ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ της τότε καθηγήτριας και του θύματος που επιβεβαίωναν ορισμένες από τις λεπτομέρειες που περιέγραψε ο καταγγέλλων.

Μετά την αποχώρησή της από το σχολείο, η Φίσλερ ίδρυσε τη δική της εταιρεία ένδυσης, όπου σχεδίαζε κυρίως ανεπίσημα εμπορεύματα για τους Philadelphia Eagles.

Η 36χρονη αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, έξι κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης πρώτου βαθμού σε βάρος ανηλίκου, για την οποία κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης 20 ετών.
48 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

