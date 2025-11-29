Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Φιλαδέλφειας μετά την απειλή για βόμβα
ΗΠΑ Αεροδρόμιο Φιλαδέλφεια Βόμβα

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Φιλαδέλφειας μετά την απειλή για βόμβα

UPD:
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ενημέρωσε πως σήμανε λήξη συναγερμού στο διεθνές αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας (PHL) στις ΗΠΑ, όπου νωρίτερα είχαν καθηλωθεί τα αεροσκάφη εξαιτίας απειλής για βόμβα.

Εκτός από την αναστολή των εξερχόμενων πτήσεων, η FAA είχε  επίσης καθηλώσει αεροσκάφη που κατευθύνονται προς τη Φιλαδέλφεια από τις περιοχές του εναέριου χώρου της Ουάσινγκτον, της Νέας Υόρκης, της Βοστώνης και του Κλίβελαντ.

Υπήρξαν αναφορές για απειλές για βόμβες σε άλλα αεροδρόμια των ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι οποίες ωστόσο αποδείχθηκαν φάρσες.

Οι λειτουργίες στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον αντιμετώπισαν μια σύντομη διακοπή στις αρχές Νοεμβρίου λόγω απειλής για βόμβα εναντίον αεροσκάφους της United Airlines. Το FBI δήλωσε τότε ότι είχε απαντήσει στην αναφορά και δεν βρήκε τίποτα επικίνδυνο.

Την ίδια ημέρα, μια πτήση της Delta από το Διεθνές Αεροδρόμιο LaGuardia εκκενώθηκε πριν από την απογείωση μετά από αναφορές για απειλή βόμβας.



UPD:

