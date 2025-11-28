Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Έρευνες για διαφθορά στο σπίτι του προσωπάρχη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Έρευνες για διαφθορά στο σπίτι του προσωπάρχη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Το πρωί της Παρασκευής ξεκίνησαν οι έρευνες από τις αρμόδιες ουκρανικές υπηρεσίες
Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς - το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς - πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Αντριι Γερμάκ, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.
«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του Ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.
Ο ίδιος ο Γερμάκ επιβεβαίωσε τις έρευνες στο σπίτι του, με ανάρτησή του στο Telegram. «Οι ανακριτές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο για το έργο τους. Οι δικηγόροι μου βρίσκονται στον τόπο και συνεργάζονται με τους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου. Από την πλευρά μου, παρέχω πλήρη συνδρομή», έγραψε ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, αυτές οι ουκρανικές Αρχές είχαν ανακοινώσει μια σαρωτική έρευνα για μια υπόθεση δωροδοκιών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας. Στην υπόθεση εμπλέκονταν πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και ένας πρώην συνεταίρος του Ζελένσκι σε επιχειρήσεις.
Ο 54χρονος Γερμάκ, ο οποίος κατέχει από το 2020, δύο χρόνια πριν από τη ρωσική εισβολή, τη θέση του προσωπάρχη της προεδρίας, δεν έχει κατονομασθεί ως ύποπτος στην έρευνα, όμως αντιπολιτευόμενοι βουλευτές και μερικά μέλη του ίδιου του κόμματος του Ζελένσκι έχουν ζητήσει την παραίτησή του.
Οι έρευνες, οι οποίες είναι πιθανό να υποδαυλίσουν τις εντάσεις ανάμεσα στον Ζελένσκι και τους πολιτικούς αντιπάλους του, διεξάγονται την ώρα που το Κίεβο δέχεται πιέσεις για να δεχθεί μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Ο Γερμάκ είναι σημαντικός διαπραγματευτής στη διαδικασία αυτή.
Πρώην κινηματογραφικός παραγωγός και νομικός εξειδικευμένος σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο Αντρίι Γερμάκ θεωρείται ευρέως ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στην Ουκρανία, μετά τον πρόεδρο Ζελένσκι.
Μάλιστα η επιρροή του επί του Ζελένσκι προκαλεί ερωτήματα μέχρι και στους κόλπους της προεδρικής ομάδας. Οι επικριτές του τον κατηγορούν κυρίως ότι έχει συγκεντρώσει υπερβολική εξουσία.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του Ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.
Ο ίδιος ο Γερμάκ επιβεβαίωσε τις έρευνες στο σπίτι του, με ανάρτησή του στο Telegram. «Οι ανακριτές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο για το έργο τους. Οι δικηγόροι μου βρίσκονται στον τόπο και συνεργάζονται με τους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου. Από την πλευρά μου, παρέχω πλήρη συνδρομή», έγραψε ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, αυτές οι ουκρανικές Αρχές είχαν ανακοινώσει μια σαρωτική έρευνα για μια υπόθεση δωροδοκιών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας. Στην υπόθεση εμπλέκονταν πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και ένας πρώην συνεταίρος του Ζελένσκι σε επιχειρήσεις.
Ο 54χρονος Γερμάκ, ο οποίος κατέχει από το 2020, δύο χρόνια πριν από τη ρωσική εισβολή, τη θέση του προσωπάρχη της προεδρίας, δεν έχει κατονομασθεί ως ύποπτος στην έρευνα, όμως αντιπολιτευόμενοι βουλευτές και μερικά μέλη του ίδιου του κόμματος του Ζελένσκι έχουν ζητήσει την παραίτησή του.
Οι έρευνες, οι οποίες είναι πιθανό να υποδαυλίσουν τις εντάσεις ανάμεσα στον Ζελένσκι και τους πολιτικούς αντιπάλους του, διεξάγονται την ώρα που το Κίεβο δέχεται πιέσεις για να δεχθεί μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Ο Γερμάκ είναι σημαντικός διαπραγματευτής στη διαδικασία αυτή.
Πρώην κινηματογραφικός παραγωγός και νομικός εξειδικευμένος σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο Αντρίι Γερμάκ θεωρείται ευρέως ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στην Ουκρανία, μετά τον πρόεδρο Ζελένσκι.
Μάλιστα η επιρροή του επί του Ζελένσκι προκαλεί ερωτήματα μέχρι και στους κόλπους της προεδρικής ομάδας. Οι επικριτές του τον κατηγορούν κυρίως ότι έχει συγκεντρώσει υπερβολική εξουσία.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα