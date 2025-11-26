Τραμπ: Η Ρωσία κάνει συμβιβασμούς, η Ουκρανία είναι ευχαριστημένη με τις συνομιλίες - Τώρα συζητάμε για σχέδιο 22 σημείων
«Είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Δεν προχωράει τόσο γρήγορα» παραδέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ - Επίθεση της Ζαχάροβα στην Ευρώπη: Υπονομεύει τις συνομιλίες
Νέες δηλώσεις για τις εν εξελίξει διεργασίες σχετικά με τις συνομιλίες για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία έκανε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρώντας να διατηρήσει το κλίμα αισιοδοξίας που έχει δημιουργηθεί αν και έκανε ένα βήμα πίσω σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.
Όπως είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One το σχέδιο των 28 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ ήταν μόνο «ένας χάρτης» και όχι ένα τελικό σχέδιο ειρήνης, καθώς η αμερικανική κυβέρνησή σημειώνει «πρόοδο» προς την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.
«Όλα αυτά ήταν ένας χάρτης. Δεν ήταν ένα σχέδιο. Ήταν μια ιδέα. Πήραν κάθε ένα από τα 28 σημεία και μετά κατέληξαν σε 22 σημεία... Πολλά από αυτά τα λύσαμε, και μάλιστα με πολύ ευνοϊκό τρόπο. Θα δούμε τι θα συμβεί» είπε χαρακτηριστικά.
Κατά τον ίδιο «έχουμε καλές συνομιλίες... Έχουμε κάποιες συνομιλίες με τη Ρωσία. Η Ουκρανία τα πάει καλά. Νομίζω ότι είναι αρκετά ευχαριστημένοι με αυτό. Θα ήθελα να δω να τελειώνει... κάνουμε πρόοδο».
Ερωτηθείς, δε, για τις παραχωρήσεις που θα πρέπει να κάνει η Ρωσία, ο Τραμπ είπε ότι η Μόσχα ήδη προσφέρει «μεγάλες παραχωρήσεις», προσθέτοντας: «Σταματούν να πολεμούν και δεν καταλαμβάνουν πια άλλα εδάφη».
«Είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Δεν προχωράει τόσο γρήγορα» πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πιέζει για τον τερματισμό της σύγκρουσης: «Η Ευρώπη θέλει πραγματικά να τελειώσει το συντομότερο δυνατό».
Όταν ρωτήθηκε αν έχει προθεσμία, απάντησε: «Η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει... Όλοι έχουν κουραστεί από τις μάχες».
Ο Τραμπ ανακοίνωσε, επίσης, ότι ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, αναφερόμενος επίσης στην πιθανότητα να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή ο γαμπρός του.
«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», είπε ο κ. Τραμπ στους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.
Ζαχάροβα: Η Ευρώπη προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την ΟυκρανίαΤην ίδια ώρα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε σήμερα δια της εκπροσώπου του, Μαρίας Ζαχάροβα, ότι ευρωπαίοι πολιτικοί και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να υπονομεύσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ενός διακανονισμού για την ειρήνη στην Ουκρανία.
Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί προσπαθούν «να καταστρέψουν τη δυνατότητα να διευθετηθεί πολιτικά και διπλωματικά» η σύγκρουση, δήλωσε στο Radio Sputnik η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.
Η κυρία Ζαχάροβα υποστήριξε, επίσης, πως «επιθέσεις πληροφοριών» εξαπολύονται επανειλημμένα από ευρωπαίους πολιτικούς και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.
Από την πλευρά του ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσπάθησε να μετριάσει τις προσδοκίες όσον αφορά το αμερικανικό σχέδιο κρίνοντας πως θα χρειαστούν περαιτέρω ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.
Όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον όμιλο γερμανικών μέσων ενημέρωσης RND και στην ισπανική εφημερίδα El País, το πλαίσιο που επεξεργάστηκαν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία περιέχει «υποσχόμενα στοιχεία» αλλά και ανεπίλυτα ζητήματα που θα χρειαστούν επιπλέον διαπραγματεύσεις.
Παράλληλα ο κ. Ρούτε διαβεβαίωσε πως η Ρωσία υφίσταται μεγάλες απώλειες, κάνοντας λόγο για 20.000 νεκρούς στρατιωτικούς κάθε μήνα, ενώ τα εδαφικά κέρδη της είναι κατ’ αυτόν λιγοστά. Σύμφωνα με τον ΓΓ του NATO, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί 1 εκατομμύριο απώλειες - νεκρούς και σοβαρά τραυματίες - αφότου εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο το 2022. Ο επικεφαλής της συμμαχίας και πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας ανέφερε ακόμη πως ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταλάβει παρά το 1% της ουκρανικής επικράτειας το τρέχον έτος και προελαύνει «μερικά μέτρα» την ημέρα.
Ρούτε: Χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις και επεξεργασία του σχεδίου των ΗΠΑ
