Η Νέα Ζηλανδία θα εξοντώσει όλες τις αδέσποτες άγριες γάτες ως το 2050 - «Είναι ψυχροί δολοφόνοι»

Απειλούν τη βιοποικιλότητα και έχουν φέρει στα όρια της εξαφάνισης άγρια ζώα

Σχέδιο για να εξαλείψει ως το 2050 όλες τις αδέσποτες γάτες που ζουν στη φύση έχει η Νέα Ζηλανδία για να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος της χώρας.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Τάμα Ποτάκα ανακοίνωσε την προσθήκη των αδέσποτων γατών στην παγκοσμίως πρωτοποριακή στρατηγική Predator-Free 2050. Οι αρχικοί σχεδιασμοί είχαν γίνει πριν από μια δεκαετία και είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων.

Οι αδέσποτες γάτες ήδη περισυλλέγονται και θανατώνονται σε ορισμένες περιοχές, αλλά για τα αρπακτικά του καταλόγου υπάρχει μια περισσότερο συντονισμένη δράση, αναφέρει ο Guardian.

Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια αδέσποτες γάτες περιφέρονται στη Νέα Ζηλανδία. Μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και ένα μέτρο, μαζί με την ουρά τους, και να φτάσουν σε βάρος τα 7 κιλά.

Έχουν καταστρέψει την άγρια ζωή σε πολλές περιοχές, φέρνοντας κάποια είδη μέχρι το χείλος της εξαφάνισης. Πρόκειται για «ψυχρούς δολοφόνους», είπε σε δηλώσεις του ο Ποτάκα, λέγοντας ότι οι γάτες θα είναι στην ίδια λίστα με θηλαστικά όπως κουνάβια, νυφίτσες, αρουραίους και πόσουμ.

Οι οικιακές γάτες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, θεωρούνται και αυτές σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα.

Το όλο ζήτημα έχει προκαλέσει ζωηρή συζήτηση σε μια χώρα που αγαπά τις γάτες, με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά οικιακών γατών στον κόσμο αλλά και ασαφείς κανόνες σχετικά με την ιδιοκτησία τους.

