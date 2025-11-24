Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία: Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει, αλλά μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε



ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του εξαπέλυσε επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους.

«Καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας από την "ηγεσία" της Ουκρανίας» έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth, σημειώνοντας πως η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Νέα ανάρτηση έκανε τοστοο πρωί της Δευτέρας, εκφράζοντας την απορία του για το αν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με βάση το σχέδιο του.Παράλληλα, όμως, αφήνει κι ένα παράθυρο αισιοδοξίας, λέγοντας πως τελικά «κάτι καλό μπορεί να συμβεί».«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»