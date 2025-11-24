Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι συνομιλίες στη Γενεύη έθεσαν τη βάση για τις διαπραγματεύσεις, είπε η Φον ντερ Λάιεν

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Γενεύη της Ελβετίας «έθεσαν μια σταθερή βάση για να προχωρήσουν» οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη, είπε ητη Δευτέρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο άτυπης ευρωπαϊκής συνάντησης ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης στη Λουάντα.Όπως σημείωσε, ο συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και η «ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία» στις συζητήσεις «μας επέτρεψαν να σημειώσουμε ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».«Αν και υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει, τώρα υπάρχει μια σταθερή βάση για να προχωρήσουμε», πρόσθεσε, καλώντας τις χώρες να «παραμείνουν ενωμένες» και να «εξακολουθήσουν να θέτουν τα συμφέροντα της Ουκρανίας στο επίκεντρο των προσπαθειών μας».Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «το ζήτημα αφορά την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας, τώρα και στο μέλλον», ενώ υπογράμμισε ότι η συνάντηση στη Λουάντα «επαναβεβαίωσε ότι παραμένουμε ενωμένοι στη στήριξη της Ουκρανίας». «Αυτές είναι οι βασικές ευρωπαϊκές αρχές με τις οποίες προχωράμε», είπε, σημειώνοντας ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστές».συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίαςπριν από την άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία, που λαμβάνει χώρα στην Αγκόλα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.«Μια ενιαία και συντονισμένη θέση της ΕΕ είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ένα καλό αποτέλεσμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», τονίζει ο Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του μέσω του «Χ». Ο ίδιος τονίζει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, πριν από τη σύνοδο στην Αγκόλα, «για να λάβει την αξιολόγησή του για την κατάσταση».