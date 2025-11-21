Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε ομάδα μαθητών στα δυτικά της χώρας - Έντεκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Η μητέρα ενός 10χρονου αγοριού, την οποία επικαλείται το Canadian Press, είπε ότι ο γιος της πλησίασε τόσο πολύ το ζώο «που ένιωσε ακόμη και τη γούνα του»