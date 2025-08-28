Guardian: Δεύτερη γυναίκα κατηγορεί τον γενικό εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για σεξουαλική παρενόχληση

Νέα καταγγελία σε βάρος του, του επικεφαλής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), ήρθε στο φως, με δεύτερη γυναίκα να υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Η γυναίκα αυτή καταγγέλλει ότι ο Χαν, όταν ήταν υπεύθυνος για την καθοδήγηση νέων επαγγελματιών, προέβη σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές επιθέσεις καιεις βάρος της. Οι ισχυρισμοί της αφορούν την περίοδο 2009, όταν εκείνη εργαζόταν ως άμισθη βοηθός του, σύμφωνα με τον Guardian.Ο Χαν, που αρνείται τις κατηγορίες για «οποιαδήποτε μορφή» σεξουαλικής κακοποίησης, έχει αποσυρθεί προσωρινά από τη θέση του επικεφαλής του τμήματος δίωξης του ΔΠΔ, καθώς αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας για άλλες κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που υπέβαλε υπάλληλος του ΔΠΔ. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πέρυσι από τον οργανισμό του ΟΗΕ, περιλαμβάνει και τη νέα καταγγελία, η οποία αναφέρθηκε το καλοκαίρι.Η δεύτερη γυναίκα, δήλωσε ότι υπήρξε θύμα της εξουσιαστικής συμπεριφοράς του Χαν κατά τη διάρκεια του χρόνου που δούλευε μαζί του στην Ολλανδία. Η καταγγέλλουσα ανέφερε πως ο Χαν, όντας διακεκριμένος δικηγόρος, της ζήτησε να εργαστεί στο σπίτι του, όπου εκείνη υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να αντέξει τις ενοχλήσεις του και τις επίμονες σεξουαλικές προτάσεις του.Η υποκείμενη έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι συνθήκες των καταγγελιών θα εξεταστούν από νομικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι και θα προτείνουν ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν εναντίον του Χαν, εάν αποδειχθεί ότι έχει παραβιάσει σοβαρά τα καθήκοντά του. Εάν κριθεί ένοχος για σοβαρές παραβάσεις, μπορεί να αντιμετωπίσει τηνμέσω μυστικής ψηφοφορίας από τα 125 κράτη μέλη του ΔΠΔ.Στην πρώτη δημόσια δήλωσή του μετά την αποκάλυψη των κατηγοριών, ο Χαν είχε δηλώσει πως «σε 30 χρόνια δουλειάς σε διάφορους τομείς δεν υπήρξε ποτέ καμία καταγγελία σε βάρος μου από οποιονδήποτε».

Ο Χαν, 55 ετών, εξελέγη το 2021 για να υπηρετήσει μια εννεαετή θητεία ως γενικός εισαγγελέας. ψΕίναι ουσιαστικά το δημόσιο πρόσωπο του ΔΠΔ, ενός δικαστηρίου τελευταίας προσφυγής που διερευνά και διώκει άτομα κατηγορούμενα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.